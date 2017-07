Ιούλιος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Βασίλης Μάστορας γράφει για τις προσεχείς εκλογές της ΕΠΟ, οι οποίες αναμένονται να πραγματοποιηθούν τέλη Ιουλίου Oι εκλογές της ΕΠΟ, εάν δεχτούμε τα όσα ακούστηκαν στην τελευταία Γενική Συνέλευση της ομοσπονδίας θα διεξαχθούν μέχρι το τέλος του Ιουλίου. Βεβαίως για να βγει αληθινό το αισιόδοξο σενάριο θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε να εγκριθεί σύντομα το νέο καταστατικό με τα άρθρα που ψηφίστηκαν στη Συνέλευση. Εάν λοιπόν δεν βρεθεί τρόπος παρέμβασης δύσκολα θα γίνουν εκλογές πριν από τα μέσα του Σεπτεμβρίου. Αυτό δεν είναι ένα αυθαίρετο συμπέρασμα αλλά μία σκέψη με βάση τη λογική. Η νέα διοίκηση ουσιαστικά θα βρίσκεται υπό την εποπτεία της UEFA/FIFA οι οποίες για ευνόητους λόγους επέβαλαν το μοντέλο το οποίο αφαιρεί εξουσίες από την Ε.Ε της ομοσπονδίας. Στη νέα Εκτελεστική Επιτροπή 12 μέλη θα είναι από τις Ενώσεις και πέντε από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Και επειδή η νίκη της παράταξης του Βαγγέλη Γραμμένου θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, πλέον αξία έχει η σύνθεση της νέας διοίκησης. Προς την κατεύθυνση αυτή άρχισαν ήδη οι «ζυμώσεις» ώστε να δημιουργηθεί ένα δ.σ το οποίο να εκφράζει τόσο την τάση του Ιβάν Σαββίδη όσο και αυτή του Δημήτρη Μελισσανίδη που είναι οι βασικοί υποστηρικτές του.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή έχει «κλειδώσει» η θέση του προέδρου την οποία θα καλύψει ο επικεφαλής της παράταξης και πρόεδρος της ΕΠΣ Μακεδονίας Βαγγέλης Γραμμένος. Ακόμη οι κ.κ. Χατζησαρόγλου (Δράμα), Αντωνίου (Πέλλα), Λασκαράκης (Θεσσαλία), Βράκας (Ηπειρος) και Διακοφώτης (Δωδεκάνησα) θα συμπληρώνουν την εξάδα των παραγόντων που προτείνει η πλευρά του Ιβάν Σαββίδη. Αντίστοιχα οι: Κουπτσίδης (Γρεβενά), Παπαχρήστος (Αιτωλοακαρνανία), Βακάλης (Σάμος), Δημητρίου (Αθήνα), Ψαρόπουλος (Λέσβος) και ένας εκπρόσωπος από την ΕΠΣΝΑ θα είναι η εξάδα των συμβούλων επιλογής του κ. Μελισσανίδη. Από εκεί και πέρα εξ οφίτσιο ο πρόεδρος της Super League θα καταλάβει τη μία θέση από την πενταμελή επιτροπή της Λίγκας, ενώ γίνονται «ζυμώσεις» για τα υπόλοιπα τέσσερα πρόσωπα και κυρίως για αυτό του Εκτελεστικού Γραμματέα. Πάντως επειδή ακόμη το περιβάλλον είναι ρευστό δεν θα πρέπει να αποκλειστούν εκπλήξεις μέχρι την ημέρα των εκλογών.

Βασίλης Μάστορας

