Ερευνητές στις ΗΠΑ παρουσίασαν το πρώτο κινητό τηλέφωνο, το οποίο καταναλώνει τόση λίγη ενέργεια, που δεν χρειάζεται μπαταρία. Αν και πρόκειται για μια πειραματική συσκευή, χωρίς πολλές δυνατότητες (καμία σχέση με ένα smartphone!), θεωρείται ένα πρώτο βήμα για την μελλοντική απαλλαγή από το βάσανο της φόρτισης.



Το τηλέφωνο χρειάζεται μόνο 3,5 μικροβάτ για να λειτουργήσει, ενέργεια την οποία παίρνει από είτε από τα ραδιοσήματα που εκπέμπει ένας σταθμός βάσης σε απόσταση έως δέκα μέτρων, είτε από το φως του περιβάλλοντος με τη χρήση μιας ενσωματωμένης μικροσκοπικής ηλιακής κυψέλης, με μέγεθος όσο ένας κόκκος ρυζιού. Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και μηχανικοί υπολογιστών του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, με επικεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή Σιάλμ Γκολακότα, πραγματοποίησαν, εκτός από απλές, και κλήσεις Skype από το χωρίς μπαταρίες τηλέφωνό τους. Το βασικό «τρικ» των ερευνητών ήταν ότι κατήργησαν ένα άκρως ενεργοβόρο χαρακτηριστικό των περισσότερων κινητών τηλεφώνων: την μετατροπή των αναλογικών σημάτων που μεταφέρουν τον ήχο, σε ψηφιακά δεδομένα που η συσκευή μπορεί να «καταλάβει».



Αντί γι’ αυτό, το νέο τηλέφωνο εκμεταλλεύεται τις ανεπαίσθητες δονήσεις στο μικρόφωνο ή στο ηχείο του, κάθε φορά που ο χρήστης μιλάει ή ακούει στη διάρκεια μιας κλήσης. Η συσκευή χρησιμοποιεί αυτές τις δονήσεις για να κωδικοποιήσει την ομιλία στο ραδιοσήμα. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι η νέα τεχνολογία θα μπορούσε μελλοντικά να αξιοποιηθεί ευρέως. Στο μεταξύ, θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν την ακτίνα δράσης της συσκευής και να κρυπτογραφήσουν τις συνομιλίες της για να είναι πιο ασφαλείς. Ακόμη, θα επιχειρήσουν να δώσουν πρόσθετες δυνατότητες στο χωρίς μπαταρία τηλέφωνο, όπως μία οθόνη και την παρακολούθηση (streaming) βίντεο. Βίντεο: ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

