Ιούλιος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τα Γρεβενά για ακόμη μία φορά βρέθηκαν στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος χάρη στην αγάπη και το μεράκι του προέδρου του ΜΟΓ κ. Γιάννη Σιούλη με την διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Enduro Gp 2017 για δεύτερη χρονιά. Ενός ανθρώπου που όλα αυτά τα χρόνια κάνει πράξη το σύνθημα της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών «Αγαπώ τα Γρεβενά» διοργανώνοντας αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού που συμβάλλουν στην εξωστρέφεια του τόπου μας. Το ευχαριστώ είναι λίγο για αυτόν τον «εργάτη» της αθλητικής και τουριστικής προβολής των Γρεβενών.

Ο Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Γρεβενών κ. Δημοσθένης Κουπτσίδης συγχαίρει τον Πρόεδρο του ΜΟΓ και όλα τα μέλη του Συλλόγου για την άψογη διοργάνωση των αγώνων, καθώς και τους Αθλητές του συλλόγου Βασίλη Σιαφαρίκα, Γιάννη Παυλίδη και Χρήστο Παπαθεοδώρου που έλαβαν μέρος στους αγώνες και μας έκαναν υπερήφανους με τις διακρίσεις τους. Συγχαίρει επίσης και όλους όσοι με κάθε τρόπο συνέβαλλαν στην ολοκλήρωση της διοργάνωσης, αποδεικνύοντας έτσι ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά. Στην επόμενη διοργάνωση θα είμαστε όλοι εκεί γιατί: «Αγαπάμε τα Γρεβενά». Δημοσθένης Κουπτσίδης Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης Δήμου Γρεβενών

