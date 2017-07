Ιούλιος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Οι διοργανωτές αναφέρουν:

Δυστυχώς λόγω ανωτέρας βίας, αναγκαζόμαστε να ακυρώσουμε την αυριανή παράσταση στα Γρεβενά.

Σ’ ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση.

Θα σε ενημερώσω μόλις προκύψει νέα ημερομηνία.

Σ’ ευχαριστώ πολύ και πάλι για την υπέροχη συνεργασία.



This entry was posted on Σάββατο, Ιούλιος 8th, 2017 at 22:04 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.