Ιούλιος 7th, 2017 by Σταματίνα

Η μεταναστευτική κρίση αναζωπυρώθηκε, καθώς οι αφίξεις Αφρικανών, που διασχίζουν τη Μεσόγειο εκτινάχθηκαν ξανά και η κατάσταση θυμίζει το 2015, όταν πάνω από ένα εκατομμύριο απελπισμένοι άνθρωποι έφτασαν στην Ευρώπη, προκαλώντας πολιτικό χάος.



Αφού κατάφεραν να κλείσουν τη μία διαδρομή των προσφύγων, τη βαλκανική, οι Βρυξέλλες πασχίζουν να κλείσουν μία ακόμη «τρύπα» και να αποτρέψουν περαιτέρω πολιτική κρίση ενόψει των εκλογών στη Γερμανία το φθινόπωρο, αλλά και την Ιταλία στις αρχές της επόμενης χρονιάς, γράφει το Politico. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 περίπου 85.000 άνθρωποι έφτασαν στις ιταλικές ακτές, αισθητά περισσότεροι από τους 71.000 της αντίστοιχης περιόδου του 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Το γεγονός αυτό προκαλεί πολιτικές αναταράξεις στην Ιταλία και έχει προκαλέσει φαινόμενο ντόμινο στις Βρυξέλλες. Την Τρίτη η Κομισιόν αντέδρασε ανακοινώνοντας πλάνο δράσης. Αυτό περιλαμβάνει λίγες νέες ενέργειες, αλλά ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φρανς Τίμερμανς φρόντισε να ρίξει τις προσδοκίες, λέγοντας σε δημοσιογράφους: «Είναι ένα μέτρο που μπορεί να το επιλύσει αυτό. Αλλά θα έκανε τεράστια διαφορά αν οι χώρες μέλη έκαναν απλά αυτά στα οποία έχουν ήδη συμφωνήσει». Τα βέλη του ήταν στραμμένα κυρίως σε ανατολικές χώρες, που αρνούνται να υποδεχθούν πρόσφυγες, υπό το πρόγραμμα μετεγκατάστασης της ΕΕ, που στοχεύει στην ελάφρυνση της επιβάρυνσης που δέχονται οι χώρες «πρώτης γραμμής» στο προσφυγικό, η Ιταλία και η Ελλάδα. «Ολοι πρέπει να κάνουν αυτό που τους αναλογεί στην Ευρώπη. Η Ιταλία αξίζει την αλληλεγγύη», τόνισε ο Τίμερμανς και προειδοποίησε ότι το πρόβλημα της μετανάστευσης δεν θα εξαφανιστεί. «Οχι σήμερα, όχι αύριο, όχι την επόμενη χρονιά, όχι για τις επόμενες δύο δεκαετίες. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που θα υπάρχει για γενιές», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Στα τέλη αυτής της εβδομάδας οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν τρόπους αντιμετώπισης των προσφυγικών ροών στην κεντρική Μεσόγειο και η Ιταλία θέλει να διαπιστώσει αν τα άλλα μέλη υιοθετούν το πλάνο της Κομισιόν. Στο επίκεντρο των νέων προτάσεων των Βρυξελλών είναι χώρες της Βόρειας Αφρικής, όπως η Τυνησία και η Λιβύη, από τις οποίες θα ζητηθεί να παίρνουν πίσω μετανάστες που διασώζονται στα χωρικά τους ύδατα. Κάτι που θα μειώσει την επιβάρυνση της Ιταλίας, αλλά και θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για εκείνους που ελπίζουν να φτάσουν στην Ευρώπη. Παρόμοιο με τη συμφωνία με την Τουρκία για επαναπροώθηση όσων φτάνουν στην Ευρώπη, θα μπορούσε να κερδίσει την υποστήριξη χωρών όπως η Ουγγαρία, που έχουν δείξει απροθυμία για την υποδοχή τους και ζητούν να επιστρέφουν στις πατρίδες τους. Ακόμη, υπό το ίδιο πλάνο, η Frontex καλείται να μεταφέρει τους διασωθέντες μετανάστες σε άλλα ευρωπαϊκά λιμάνια, πέραν των ιταλικών, αλλά σε αυτή την πρόταση μπορεί να υπάρξουν αντιδράσεις, σημειώνει το Politico. Υπάρχουν ακόμη σχέδια να βοηθηθούν χώρες όπως η Λιβύη και ο Νίγηρας να ελέγξουν τα σύνορά τους. iefimerida loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Ιούλιος 7th, 2017 at 09:35 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.