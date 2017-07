Ιούλιος 7th, 2017 by Σταματίνα

Ο Μπιλ Γκέιτς είχε γράψει το 1999 ένα βιβλίο στο οποίο ουσιαστικά… σκιαγραφούσε το μέλλον. Ονομα αυτού: Business @ the speed of thought. Και ναι, τα περισσότερα απ’ όσα έγραφε εκεί βγήκαν αληθινά. Ο ιδρυτής της Microsoft, στο εν λόγω βιβλίο, δεν είχε κάνει τυχαίες και ασαφείς υποθέσεις για το μέλλον της ανθρωπότητας. Κατάφερε να καταγράψει στο χαρτί μερικές από τις κορυφαίες εφευρέσεις, να προβλέψει τη δημιουργία ιστοτόπων και συσκευών στις οποίες ουσιαστικά σήμερα βασίζουμε τις ζωές μας.



Την εποχή του dial-up internet, των Blackberry κινητών, του… Baby One more Time της Μπρίτνεϊ Σπίαρς και του Mambo No 5, ο Γκέιτ, έγραφε για τα έξυπνα ρολόγια, τα site αναζήτησης εργασίας και τις online τράπεζες. Για όλα όσα θεωρούμε σήμερα αυτονόητα δηλαδή. Εγραφε, επίσης, για το Facebook, πέντε χρόνια πριν το Facebook κατέβει ως ιδέα στο μυαλό του Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Παρακάτω ακολουθούν 7 από τις πιο ενδιαφέρουσες προβλέψεις του Μπίλ Γκέιτς που έγιναν σχεδόν πραγματικότητα: Ο Γκέιτς είχε προβλέψει ότι οι άνθρωποι θα κουβαλούν μαζί τους «μικρές συσκευές» που θα τους επιτρέπουν να επικοινωνούν συνεχώς μεταξύ τους καθώς και να τσεκάρουν τις ειδήσεις, να ελέγχουν τους χρόνους για τις πτήσεις τους και γενικά να… κάνουν τα πάντα. Είχε δώσει με άλλα λόγια τον τέλειο ορισμό του «smartphone». «Ιδιωτικοί ιστότοποι θα μας επιτρέπουν να συνομιλούμε με τους φίλους μας και τους συγγενείς μας». Με άλλα λόγια ο Γκέιτς είχε προβλέψει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολύ πριν το MySpace και το Facebook. «Θα υπάρχουν αυτοματοποιημένες υπηρεσίες σύγκρισης τιμών, ώστε να μπορεί να συγκρίνει κανείς τις τιμές που παίζουν παντού. Οι συσκευές θα γνωρίζουν τι αγοράζετε και θα σας προβάλλει συγκεκριμένες διαφημίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις και το… μπάτζετ σας». Προέβλεψε τους ιστοτόπους-κοινότητες, δηλώνοντας ότι αυτοί θα σχηματίζονται ανάλογα με τα κοινά ενδιαφέροντα και όχι με βάση μια κοινή τοποθεσία. Το Reddit είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτού. Ο Γκέιτς προέβλεψε ακόμη ότι θα υπάρχει ένα σύστημα που θα συντονίζει όλες τις συσκευές οι οποίες ουσιαστικά θα μας βοηθούν όταν το έχουμε ανάγκη. Για παράδειγμα, έλεγε τότε, θα του λες τι θες να φας και όταν είσαι στο σούπερ μάρκετ θα σου λέει τι πρέπει να ψωνίσεις. Ο Γκέιτς αποκαλούσε τις συσκευές αυτέ «προσωπικούς συντρόφους». Η Echo της Amazon είναι ένα καλό παράδειγμα. «Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να συνδέονται στο Διαδίκτυο και να βρίσκουν ακριβώς ποιοι αναζητούν στοιχεία για την επιχείρηση που δουλεύουν και να τους βοηθούν». Ο Γκέιτς είχε προβλέψει ακόμη ότι οι άνθρωποι θα βρίσκουν δουλειά διαδικτυακά. Και ναι, σήμερα, το Διαδίκτυο αποτελεί το μεγαλύτερο μεσάζοντα ανάμεσα στους εργοδότες και τους υποψήφιους εργαζόμενους.

