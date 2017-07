Ιούλιος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Είναι θέμα υγείας!

Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον προστάτη. Είναι ένα ευαίσθητο αλλά σημαντικό θέμα για όλους τους άνδρες.

Ο αδένας που παράγει το σπέρμα είναι προφανώς πολύ σημαντικός, αλλά τα προβλήματα στην περιοχή είναι όλο και πιο συχνά στους άνδρες άνω των 50 ετών. Ένας διογκωμένος προστάτης μπορεί να προκαλέσει συχνή και οδυνηρή ούρηση και επιπλέον ο καρκίνος του προστάτη είναι πλέον ο τρίτος συνηθέστερος καρκίνος στους Αμερικανούς άνδρες.

Τι μπορούν να κάνουν λοιπόν οι άνδρες για να μειώσουν τις πιθανότητες; Ορισμένα από τα βασικά πράγματα είναι η διατροφή, η άσκηση και οι τακτικές εξετάσεις. Ωστόσο, ερευνητές του Χάρβαρντ ανακάλυψαν και μια νέα, πολύ πιο ευχάριστη και αποτελεσματική μέθοδο για τη διατήρηση της υγείας του προστάτη. Αυτή δεν είναι άλλη από την τακτική εκσπερμάτιση. Σε έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό European Urology, έδειξε ότι η συχνή σεξουαλική δραστηριότητα μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης του καρκίνου του προστάτη. Πόσες φορές Σύμφωνα με τους ερευνητές, η συχνότητα που πρέπει να γίνεται η εκσπερμάτιση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 φορές το μήνα. Ειδικότερα, η έρευνα έδειξε ότι οι άνδρες που εκσπερματίζουν 21 ή και περισσότερες φορές το μήνα, έχουν κατά 33% μικρότερες πιθανότητας να εκδηλώσουν καρκίνο του προστάτη. ΟΙ επιστήμονες δεν έχουν ακόμη καταλήξει γιατί βοηθά τόσο πολύ, αλλά τα αρχικά ευρήματα τους κάνει να συμπεραίνουν ότι αυτό συμβαίνει λόγω της αποβολής των τοξινών από τον οργανισμό.

Βέβαια προειδοποιούν: «Εάν κάποιος θέλει να αποφύγει το χειρουργείο και τον καρκίνο του προστάτη, πρέπει επίσης αποφεύγει τα πολύ λιπαρά τρόφιμα, με περιβαλλοντικές τοξίνες, που συμβάλλουν στα προβλήματα του προστάτη. Καθώς επίσης να ξεκινήσει ένα σωστό διατροφικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει βασικά συμπληρώματα». Οπότε, κύριοι, τώρα ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. huffingtonpost,Independent

