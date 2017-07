Ιούλιος 7th, 2017 by Σταματίνα

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ παρουσίασε σήμερα μέτρα που στόχο έχουν να ενισχύσουν την ελκυστικότητα του Παρισιού ως χρηματοπιστωτικού κέντρου, καθώς η γαλλική πρωτεύουσα ευελπιστεί να επωφεληθεί από τις επιπτώσεις του Brexit στο Λονδίνο.



Μεταξύ των μέτρων, θα καταργηθεί η προβλεπόμενη για το 2018 επέκταση του φόρου επί χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Θα καταργηθεί επίσης η ανώτατη κλίμακα για το «φόρο μισθωτών υπηρεσιών», που βαρύνει κυρίως τα υψηλότερα εισοδήματα στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.



Σύμφωνα με την παρουσίαση των μέτρων, θα εξαιρούνται επίσης από τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης τα -κάποιες φορές- υψηλά μπόνους που δίνονται σε εργαζόμενους που αναλαμβάνουν ρίσκο, όπως οι χρηματιστές. iefimerida loading…

