Ιούλιος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Επτά είναι ο αριθμός των τηλεοπτικών αδειών οι οποίες θα δοθούν, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ). Το ΕΣΡ, έπειτα από μακρά έκτακτη συνεδρίαση, κατέληξε στον αριθμό των επτά αδειών, γεγονός για το οποίο αναμένεται να ενημερώσουν τα μέλη του τον αρμόδιο υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκο Παππά, μέσα στην ημέρα. Συγκεκριμένα η απόφαση του ΕΣΡ αναφέρει: «Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης διατυπώνει ομοφώνως τη γνώμη ότι πρέπει να προκηρυχθεί βάσει του ν. 4339/15 διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση επτά (7) «αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου». Σύμφωνα με πληροφορίες ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο στον διαγωνισμό που είχε διενεργήσει η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, είχαν δοθεί 4 τηλεοπτικές άδειες. Ωστόσο, το ΣτΕ με απόφαση του που δημοσιεύθηκε αρχές του 2017 είχε κρίνει αντισυνταγματικό τον νόμο Παππά. Παππάς: Τώρα εξασφαλίστε και το τίμημα για το Δημόσιο Σχολιάζοντας την απόφαση του ΕΣΡ ο Νίκος Παππάς υποστήριξε ότι «τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης περί απεριόριστου αριθμού αδειών ανήκουν πλέον στο καλάθι των αχρήστων, οριστικά». Κάλεσε δε το ΕΣΡ να προχωρήσει γρήγορα την διαδικασία για να εξασφαλίσει το ανάλογο τίμημα το Δημόσιο. «Η σημερινή απόφαση του ΕΣΡ είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα στο δρόμο για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών, η οποία έχει καθυστερήσει δεκαετίες, στερώντας από το Δημόσιο χρήματα τα οποία έπρεπε να έχουν εισπραχθεί» σημείωσε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης . Πρόσθεσε δε πως «η ανεξάρτητη αρχή μπορεί και οφείλει πλέον να προχωρήσει τάχιστα τη διαδικασία και να εξασφαλίσει το τίμημα, το οποίο το δημόσιο δικαιούται να εισπράξει. Ο τρόπος είναι γνωστός». Τα επόμενα βήματα της διαδικασίας Πηγές του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής περιέγραφαν τα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Βήμα πρώτο, υπογράφεται άμεσα η υπουργική απόφαση για τις 7 άδειες

Επόμενο στάδιο είναι να στείλει το υπ. Ψηφιακής Πολιτικής ερώτημα προς το ΕΣΡ για την τιμή εκκίνησης

Οπως σχολιάζουν οι ίδιοι κύκλοι «ο αριθμός 7 ουσιαστικά δεν αφήνει χώρο για θεματικά κανάλια».

Παράλληλα διεμήνυαν πως οι περιφερειακές άδειες μετατίθενται για πολύ αργότερα Επιμένοντας στην κριτική προς το ΕΣΡ για καθυστέρηση στην διαδικασία, οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως το ΕΣΡ έκανε 7,5 μήνες για τον αριθμό των αδειών την ώρα που στο ίδιο χρονικό διάστημα, η κυβέρνηση είχε κάνει και τον διαγωνισμό. Τέλος, ο Νίκος Παππάς θα συναντηθεί με τα μέλη του ΕΣΡ την ερχόμενη εβδομάδα ΝΔ: Το ΕΣΡ βάζει την ταφόπλακα στην μελέτη της Φλωρεντίας H Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Β’ Αθηνών, κυρία Άννα – Μισέλ Ασημακοπούλου, με αφορμή την απόφαση του Ε.Σ.Ρ. για τον αριθμό των τηλεοπτικών αδειών και τη σχετική ανακοίνωση του κ. Παππά, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Μετά τον ενταφιασμό του αντισυνταγματικού νόμου του αποτυχημένου Υπουργού καναλάρχη κ. Παππά από το ΣτΕ, το Ε.Σ.Ρ. βάζει την ταφόπλακα στην μελέτη της Φλωρεντίας που προέβλεπε τέσσερις τηλεοπτικές άδειες. Είναι, πλέον, σαφές ότι το καθεστωτικό σχέδιο της Κυβέρνησης για τον έλεγχο των Μέσων Ενημέρωσης και τον περιορισμό του πλουραλισμού έχει πέσει στο κενό. Σε κάθε περίπτωση, “έχουν γνώση οι φύλακες …». Το Ποτάμι: Κόλαφος για την κυβέρνηση η απόφαση του ΕΣΡ Με ειρωνική διάθεση απέναντι στην πολύκροτη έρευνα του Ινστιτούτου της Φλωρεντίας που είχε παρουσιάσει η κυβέρνηση για τις τηλεοπτικές άδειες, το Ποτάμι απαντά στα νέα τηλεοπτικά δεδομένα. «H απόφαση του ΕΣΡ αποτελεί κόλαφο για την κυβέρνηση. Επικαλούνταν το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας και επέμεναν στις 4 άδειες, γιατί υποτίθεται ότι μόνο τόσες χωρούσαν. Τώρα το ΕΣΡ αποφάνθηκε ότι μπορούν να δοθούν τουλάχιστον 7 πανελλαδικές τηλεοπτικές άδειες. Να θυμίσουμε ότι το Ποτάμι από την αρχή της διαδικασίας είχε μιλήσει για 8 άδειες. Ας ελπίσουμε ότι η κυβέρνηση, που έχει αλλεργία στις ανεξάρτητες αρχές, δεν θα κινηθεί ξανά αντισυνταγματικά, επιχειρώντας με διάφορα τερτίπια να υπονομεύσει την απόφαση», αναφέρει το Ποτάμι σε ανακοίνωσή του. Non paper Μαξίμου Απαντώντας στις αιτιάσεις της ΝΔ το Μαξίμου με non paper σχολίασε: «Στις 29 Μαρτίου 2016, ο αρχηγός της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε στη Βουλή: «Σταματήστε να θέλετε να δώσετε μόνο τέσσερις άδειες. Δεν βλέπετε πως αυτό το σχέδιο αναζωογονεί τη διαφθορά; Δώστε απεριόριστο αριθμό αδειών γιατί μόνο έτσι είναι δυνατό να θωρακιστεί η ελευθερία του λόγου, των μέσων και της δημοκρατίας». Σήμερα, 6 Ιουλίου 2017, το ΕΣΡ –με τη γνωμοδότησή του- βάζει «ταφόπλακα» στην άποψη της ΝΔ και των λοιπών συνηγόρων των καναλαρχών περί δυνατότητας παροχής απεριόριστων αδειών. Περιμένουμε από την «ηχώ των καναλαρχών» να «καταδικάσει» την Ανεξάρτητη Αρχή, που «δεν θωρακίζει την ελευθερία του λόγου, των μέσων και της δημοκρατίας»». «Μακάρι, οι φύλακες της «αεροπειρατείας» να είχαν λίγη παραπάνω γνώση» καταλήγει το non paper του Μαξίμου. iefimerida

