Ιούλιος 7th, 2017 by Σταματίνα

Όταν ένα ζευγάρι προσπαθεί να συλλάβει ένα μωρό, με το να ξέρει πότε πρέπει να περιμένει την ωορρηξία αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες της σύλληψης. Για αιώνες, οι γυναίκες χρησιμοποιούσαν την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιούμε ακόμη και σήμερα για να προβλέψουν τις πιο γόνιμες ημέρες τους.Δυστυχώς, αυτή η μέθοδος λειτουργεί μόνο για τις γυναίκες που έχουν κανονικό, σταθερό και προβλέψιμο κύκλο περιόδου. Αλλά για μια γυναίκα με ανωμαλίες στην περίοδο ή μια γυναίκα που δεν έχει περίοδο, δεν είναι εύκολη αυτή η πρόβλεψη.



Έτσι λοιπόν όσες γυναίκες έχουν σταθερό κύκλο, ο τρόπος για να υπολογίσουν την ωορρηξία τους είναι ο κάτωθι και είναι απλός: Βήμα 1

Μετρήστε τις ημέρες από την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου σας μέχρι την πρώτη ημέρα της επόμενης. Ένας σταθερός εμμηνορροϊκός κύκλος είναι 28 ημερών. Βήμα 2

Διαιρέστε τον αριθμό των ημερών κατά το ήμισυ. Έτσι, για έναν κύκλο 28 ημερών θα ο αριθμός σας είναι το 14.



Βήμα 3

Αφαιρέστε από αυτόν τον αριθμό την αναμενόμενη ημερομηνία της επόμενης περιόδου σας. Για παράδειγμα, αν περιμένετε την επόμενη περίοδό σας στις 28 Φεβρουαρίου, αφαιρέστε 14 ημέρες. Με αυτόν τον τρόπο η ημερομηνία της ωορρηξίας σας θα είναι 14 Φεβρουαρίου. baby loading…

