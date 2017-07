Ιούλιος 7th, 2017 by Σταματίνα

Όλοι συμφωνούμε ότι το παιδί είναι σημαντικό να αποκτήσει τρόπους και να φέρεται κατάλληλα, ανάλογα τις περιστάσεις, όμως τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Οι απαντήσεις:

Ένα παιδί με τρόπους καλείται…να λέει «ευχαριστώ» όταν του προσφέρουν κάτι ή όταν κάποιος κάνει γενικά κάτι με καλή πρόθεση.

Ένα παιδί με τρόπους καλείται…να φέρεται με σεβασμό σε τρίτους, ανεξάρτητα αν και πόσο καλές σχέσεις έχει μαζί τους.

Ένα παιδί με τρόπους καλείται…να μοιράζεται πράγματα με ανθρώπους που αγαπάει ή έστω συμπαθεί.

Ένα παιδί με τρόπους καλείται…να ασχολείται με τις όποιες υποχρεώσεις έχει και να μην γκρινιάζει κάθε φορά που, για παράδειγμα, έρχεται η στιγμή να μαζέψει τα παιχνίδια του ή να διαβάσει.

Ένα παιδί με τρόπους καλείται…να φέρεται κατά το δυνατόν κόσμια στο σπίτι, αλλά ιδιαίτερα εκτός αυτού. Λόγω ηλικίας είναι πρακτικά αδύνατον να μη δώσει ποτέ δικαιώματα, γι’αυτό είπαμε κατά το δυνατόν.

Ένα παιδί με τρόπους καλείται…να υποχωρεί κάποιες φορές και να μην απαιτεί να γίνονται σε μόνιμη βάση όσα ζητάει. newsbeast loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Ιούλιος 7th, 2017 at 13:22 and is filed under ΠΑΙΔΙ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.