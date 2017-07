Ιούλιος 7th, 2017 by Σταματίνα

Η Opel προσφέρει τώρα πρόσθετα συστήματα υποστήριξης οδηγού για το Crossland X. Το νέο μοντέλο SUV της φίρμας προσφέρει καινοτομίες που κάνουν την καθημερινή οδήγηση ασφαλέστερη, πιο άνετη και ευκολότερη. Προβολείς υψηλής τεχνολογίας full LED, head up display και Πανοραμική Κάμερα Οπισθοπορείας 180-μοιρών (Panoramic Rear View Camera) μαζί με Προηγμένο Σύστημα Υποβοήθησης Παρκαρίσματος (Advanced Park Assist), Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας Κυκλοφορίας (Lane Keep Assist), Σύστημα Αναγνώρισης Οδικής Σήμανσης και Πλαϊνού Τυφλού Σημείου (Speed Sign Recognition και Side Blind Spot Alert), είναι μερικά από τα συστήματα υποστήριξης του οδηγού. Το νέο, προαιρετικό πακέτο επεκτείνει την ήδη πλούσια προσφορά και περιλαμβάνει Forward Collision Alert με ανίχνευση πεζού Automatic Emergency Braking, με την προσθήκη της λειτουργίας ανίχνευσης κόπωσης στο Σύστημα Αναγνώρισης Κόπωσης Οδηγού (Driver Drowsiness Alert).



Το Σύστημα Αναγνώρισης Επικείμενης Σύγκρουσης (Forward Collision Alert) με ανίχνευση πεζού και Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (Automatic Emergency Braking), παρακολουθεί την κατάσταση της κυκλοφορίας μπροστά από το όχημα με την εμπρός κάμερα Opel Eye και μπορεί να ανιχνεύει κινούμενα και παρκαρισμένα αυτοκίνητα καθώς και πεζούς (ενήλικες και παιδιά). Το σύστημα ενεργοποιεί ένα ηχητικό σήμα και μία οπτική προειδοποίηση και φρενάρει αυτόματα, εάν η απόσταση από άλλο όχημα ή πεζό μειωθεί απότομα και ο οδηγός δεν αντιδράσει. Η λειτουργία αναγνώρισης κόπωσης είναι μία επέκταση του συστήματος Αναγνώρισης Κόπωσης Οδηγού (Driver Drowsiness Alert) που τοποθετείται στάνταρ στο Crossland X, το οποίο προειδοποιεί τον οδηγό μετά από δύο ώρες οδήγησης με ταχύτητα πάνω από 65 km/h. Το αναβαθμισμένο σύστημα ενεργοποιεί μία προειδοποίηση εάν η πορεία του οχήματος υποδηλώνει κόπωση ή έλλειψη συγκέντρωσης του οδηγού, εκδίδοντας ένα μήνυμα στην οθόνη πληροφοριών και ένα ακουστικό σήμα. Μετά από τρεις προειδοποιήσεις στο πρώτο επίπεδο, το σύστημα εκδίδει μία δεύτερη προειδοποίηση με διαφορετικό μήνυμα στην οθόνη του οδηγού και ένα πιο δυνατό ακουστικό σήμα. Το σύστημα μηδενίζεται με ταχύτητες κάτω των 65 km/h επί 15 δευτερόλεπτα. Ένα ακόμα στοιχείο που αυξάνει τη συνολική ασφάλεια του Crossland X είναι το καινοτόμο σύστημα φωτισμού που λανσάρει στην κατηγορία. Full LED προβολείς συνδυάζονται με λειτουργίες όπως φωτισμός στροφών, υποστήριξη μεγάλης σκάλας και αυτόματη ρύθμιση ύψους δέσμης και εγγυώνται βέλτιστο φωτισμό του δρόμου εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή ορατότητα. Εξάλλου, το προαιρετικό σύστημα head up βοηθά τους οδηγούς του Crossland X να είναι συγκεντρωμένοι στο δρόμο. Οι σημαντικότερες πληροφορίες όπως ταχύτητα, ισχύον όριο ταχύτητας, ρυθμισμένη ταχύτητα στον περιοριστή ταχύτητας και cruise control ή κατεύθυνση πλοήγησης προβάλλονται στο άμεσο πεδίο ορατότητας του οδηγού. Ο κίνδυνος να παραβλέψει άλλα οχήματα μειώνεται με το Σύστημα Αναγνώρισης Πλαϊνού Τυφλού Σημείου (Side Blind Spot Alert). Οι αισθητήρες υπερήχων του συστήματος ανιχνεύουν άλλους οδηγούς ή αναβάτες και ο οδηγός προειδοποιείται μέσω ενός πορτοκαλί εικονιδίου στον εξωτερικό καθρέπτη. Η εμπρός κάμερα Opel Eye επεξεργάζεται επίσης ποικίλα δεδομένα, αποτελώντας τη βάση για συστήματα υποστήριξης οδηγού όπως Σύστημα Αναγνώρισης Οδικής Σήμανσης (Speed Sign Recognition) και Σύστημα Αναγνώρισης Παρέκκλισης Λωρίδας Κυκλοφορίας (Lane Departure Warning). Το Σύστημα Αναγνώρισης Οδικής Σήμανσης προβάλλει το ισχύον όριο ταχύτητας στην οθόνη πληροφοριών ή στο προαιρετικό head up display, ενώ το Σύστημα Αναγνώρισης Παρέκκλισης Λωρίδας Κυκλοφορίας εκδίδει ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις, εάν διαπιστώσει ότι το Crossland X παρεκκλίνει τυχαία από τη λωρίδα κυκλοφορίας. Το νέο μέλος της οικογένειας Opel X κάνει το παρκάρισμα και την οπισθοπορεία πιο άνετα. Η προαιρετική Πανοραμική Κάμερα Οπισθοπορείας (Panoramic Rear View Camera) αυξάνει τη γωνία ορατότητας πίσω από το αυτοκίνητο στις 180 μοίρες, ώστε ο οδηγός να μπορεί να βλέπει άλλα οχήματα που πλησιάζουν και από τις δύο πλευρές όταν κινείται με όπισθεν. Η τελευταία γενιά Advanced Park Assist αναγνωρίζει κατάλληλους χώρους στάθμευσης και παρκάρει το όχημα αυτόματα. Το ίδιο συμβαίνει και όταν ο οδηγός θέλει να ξεπαρκάρει το όχημα. Σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος του οδηγού περιορίζεται στον έλεγχο των πεντάλ.



[1] Προαιρετικό. Λειτουργεί αυτόματα μεταξύ 5 km/h και 85 km/h. Μεταξύ 5 – 30 km/h ο συντελεστής επιβράδυνσης για μείωση της ταχύτητας σύγκρουσης είναι 0,9g. Μεταξύ 30 – 85 km/h το σύστημα μειώνει την ταχύτητα κατά 22 km/h, το μέγιστο. Μετά από αυτό το όριο, ο οδηγός πρέπει να φρενάρει ο ίδιος για να μειώσει ακόμα περισσότερο την ταχύτητα. Το λειτουργικό εύρος ταχυτήτων του AEBPD εξαρτάται από το εντοπισμένο αντικείμενο (κινητός στόχος: 5 – 85 km/h, σταθερός στόχος: 5 – 80 km/h, πεζός: 5 – 60 km/h). Τα συστήματα υποστήριξης οδηγού Opel στοχεύουν στην υποστήριξη οδηγού εντός των ορίων του συστήματος. Ο οδηγός παραμένει υπεύθυνος για την οδήγηση.

