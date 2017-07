Ιούλιος 7th, 2017 by Σταματίνα

Μην κολλάς πάνω μου, γιατί θα κολλήσουμε ψείρες! Αυτή ακριβώς είναι η περίπτωση των παιδιών που έχουν κινητό τηλέφωνο και το παίρνουν μαζί τους στο σχολείο, συνωστιζόμενα το ένα δίπλα στο άλλο για να δουν κάτι στην οθόνη – πράγμα που διευκολύνει τις ψείρες να πηδάνε από το ένα παιδικό κεφάλι στο άλλο. Μια νέα βρετανική μελέτη διαπίστωσε ότι όσοι μαθητές δημοτικού έχουν κινητό smartphone ή tablet, αντιμετωπίζουν υπερδιπλάσιο κίνδυνο να κολλήσουν ψείρες.



Οι ερευνητές, με επικεφαλής την δρα Τες ΜακΦέρσον του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, που έκαναν τη σχετική ανακοίνωση στο ετήσιο συνέδριο της Βρετανικής Ένωσης Δερματολόγων στο Λίβερπουλ, σύμφωνα με τη βρετανική «Τέλεγκραφ», εκτίμησαν ότι οι φορητές συσκευές, τις οποίες πλέον διαθέτουν όλο και μικρότερα παιδιά, φταίνε σε ένα βαθμό για τη δραματική αύξηση των τελευταίων ετών στα περιστατικά ψειρών μεταξύ των μαθητών. Μεταξύ των 202 παιδιών του δείγματος που μελετήθηκαν, σχεδόν δύο στα τρία που είχαν κινητό ή ταμπλέτα (63%), είχαν και ψείρες, ενώ μεταξύ των παιδιών που δεν είχαν τέτοια συσκευή, σχεδόν ένα στα τρία (30%) είχε ψείρες. Περίπου τα μισά παιδιά (45%) είχαν στο κεφάλι τους ψείρες κάποια στιγμή μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια. Οι ψείρες είναι συχνές στα παιδιά τεσσάρων έως 11 ετών. Κορίτσια που έχουν αδέλφια, ηλικίας έξι έως εννέα ετών, έχουν τα συχνότερα πρόβλημα. Οι ψείρες, που μπορεί να έχουν άσπρο ή γκρι-καφέ χρώμα και φέρνουν φαγούρα στο κεφάλι, σύμφωνα με τους δερματολόγους, εμφανίζουν όλο και μεγαλύτερη αντίσταση, στα διάφορα φάρμακα, γι’ αυτό γίνεται ολοένα δυσκολότερο να τις ξεφορτωθεί κανείς. Δεν πετούν ούτε κάνουν πηδήματα, αλλά σκαρφαλώνουν από το ένα κεφάλι στο άλλο μέσω της επαφής των τριχών δύο ανθρώπων.



Δύσκολα τις κολλάει κανείς από χτένες, καπέλλα ή μαξιλάρια, ούτε από ζώα. Δεν έχουν επίσης προτίμηση στα καθαρά φρεσκολουσμένα μαλλιά ή στα βρώμικα και άλουστα για μέρες, ούτε κάνουν ιδιαίτερη διάκριση ανάμεσα στα κοντά και στα μακριά μαλλιά (απλώς στα τελευταία είναι πιο εύκολο να κρυφτούν ή να τα χρησιμοποιήσουν ως «γέφυρα» για το επόμενο κεφάλι). Συνήθως πεθαίνουν σε 12 έως 24 ώρες μετά την αφαίρεσή τους από τα μαλλιά. Ένας γιατρός ονόμασε το φαινόμενο «οι ψείρες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης», επειδή οι παρέες των νέων συχνά έχουν τη συνήθεια να φέρνουν κοντά τα κεφάλια τους για να βγάλουν ομαδικές φωτογραφίες «σέλφι», που μετά θα αναρτήσουν στα social media. Αν είναι και μακρυμάλληδες, αποτελούν τον παράδεισο για τις ψείρες… ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

