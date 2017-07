Ιούλιος 7th, 2017 by Σταματίνα

Από τα μικρόφωνα στα σκαλιστήρια και από τα στούντιο στα λιπάσματα! Η οικονομική κρίση θέλει τρόπο! Παρουσιαστές, τραγουδιστές, επιχειρηματίες και συνθέτες το έχουν ρίξει στην καλλιέργεια της γης. Αλλοι έχουν φτάσει στο σημείο να εξάγουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό και να κάνουν χρυσές δουλειές επενδύοντας στην πράσινη ανάπτυξη και άλλοι το κάνουν απλώς για το κέφι τους ή για να έχουν στο πιάτο τους τα φρέσκα και νόστιμα προϊόντα της ευλογημένης ελληνικής γης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μεγάλου κτηματομεσίτη της Ανδρου, η Ελένη Μενεγάκη ετοιμάζεται να αγοράσει μια μεγάλη έκταση εκεί, όπου θα εκτρέφει σαλιγκάρια. Η ωραία Ελένη σχεδιάζει τη δική της επιχείρηση στο νησί του συζύγου της, όπου διατηρεί πρωτότυπη ξενοδοχειακή μονάδα αγροτικού τουρισμού και χαλάρωσης. Αλλωστε, είναι γνωστή η αγάπη της παρουσιάστριας για τη φύση και τα βιολογικά προϊόντα.



Ο Σάκης Ρουβάς, όπως έχουμε γράψει και στο παρελθόν, αποφάσισε να επενδύσει στον πρωτογενή τομέα, δημιουργώντας μονάδα παραγωγής βιοαερίου και υδροπονικό θερμοκήπιο (σε πρώτη φάση, με ντομάτα) στην περιοχή του Αγίου Βησσαρίου του Δήμου Σοφάδων, στην Καρδίτσα, αλλά, όπως μας ενημέρωσε άνθρωπος της περιοχής, εκτός των 34 στρεμμάτων με ποτιστικά, τα οποία έχει αγοράσει ο αγαπημένος καλλιτέχνης, ετοιμάζεται να αποκτήσει επιπλέον εκτάσεις, για να βάλει πατάτες και καπνά. ΕΚΤΑΣΕΙΣ • Ο Βασίλης Καρράς καλλιεργεί περίπου 200 στρέμματα στην Καβάλα Με τη γη ασχολείται τα τελευταία χρόνια και ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής Βασίλης Καρράς, ο οποίος έχει αγοράσει μεγάλες γεωργικές εκτάσεις στην Καβάλα -περίπου 200 στρέμματα- και έχει βάλει αμπέλια, καρυδιές και ελιές. Την ίδια ώρα, και ο Πασχάλης Τερζής έχει μποστάνια με όλα τα ζαρζαβατικά έξω από τη Χαλκιδική, όπου αφιερώνει πολύ από τον χρόνο του για να ηρεμεί. ΣΤΗ ΦΥΣΗ • Ο Πασχάλης Τερζής ηρεμεί στα μποστάνια του Ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης μας Γιάννης Σπανός αγόρασε στη γενέτειρά του, το Κιάτο, μια μεγάλη έκταση με ελαιόδεντρα, όπου βγάζει το λάδι της χρονιάς και όχι μόνο. Στο παρελθόν έχει δηλώσει, σε συνέντευξή του, ότι έχει δημιουργήσει στην κορινθιακή πόλη βοτανικό κήπο. «Εχω φυτέψει περισσότερα από χίλια είδη φυτών με καρτελάκια με τις ειδικές ονομασίες του το καθένα. Δεν μιλάω για λουλουδάκια. Θα ‘πρεπε να βάζω εισιτήριο να ’ρχεται να τα βλέπει ο κόσμος» έχει πει γελώντας. Μαζεύουν ελιές ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ • Το λάδι του Μανούσου Μανουσάκη έχει αποσπάσει διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς Ο σκηνοθέτης Μανούσος Μανουσάκης δεν βγάζει απλά το λάδι της χρονιάς. Εδώ και 17 χρόνια, μαζί με τη σύζυγό του, Μαρία, και τον γιο τους, Μανόλη, μαζεύουν ελιές και… πολεμούν τα καιρικά φαινόμενα. Εχουν στη Σελλασία Λακωνίας στρέμματα με 2.500 ελαιόδεντρα και κάθε χρόνο συσκευάζουν και πωλούν το λάδι τους. Μάλιστα, το λάδι Κτήμα Μανουσάκης έχει βραβευτεί για την ποιότητά του σε μεγάλες εκθέσεις τροφίμων και προϊόντων στα εξωτερικό. ΧΡΥΣΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ • Η Στέλλα Γεωργιάδου με τα γαϊδουράκια της Ο σημαντικός συνθέτης Δημήτρης Παπαδημητρίου ετοιμάζεται να φτιάξει και αυτός το δικό του κτήμα στην Πεντέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στο βουνό, το οποίο διαμορφώνει και στο κτήμα που το περιβάλλει θα καλλιεργήσει τα… πάντα, αλλά κυρίως αμπέλια. Η τραγουδίστρια Στέλλα Γεωργιάδου εδώ και χρόνια διατηρεί με τον αδελφό της μια φάρμα στην Κύπρο και μάλιστα άνθρωποι από το στενό περιβάλλον της αναφέρουν ότι κάνει χρυσές δουλειές με το γάλα από τα γαϊδούρια που έχει στις εκτάσεις της.



ΜΕΣΩ E-SHOP • Η Νάντια Μπουλέ λανσάρει τα δικά της προϊόντα Τα δικά τους κτήματα με ελιές έχουν στην Επίδαυρο ο θεατρικός συγγραφέας Μιχάλης Ρέππας, ο ηθοποιός Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, αλλά και ο Νικήτας Τσακίρογλου, με τη σύζυγό του, Χρυσούλα Διαβάτη. Το τελευταίο διάστημα, η Νάντια Μπουλέ λανσάρει τα δικά της προϊόντα, κάποια από τα οποία καλλιεργεί σε χωραφάκι στην πατρίδα της, στη Ναύπακτο, μέσα από το e-shop που διατηρεί. Μέλι, λάδι και κρασί είναι τα best sellers της. Του έβαλε την ιδέα ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ • Χαλίτ Εργκέντς και Στηβ Αλεξίου Ο γνωστός καλλιτεχνικός μάνατζερ Στηβ Αλεξίου έχει μεγάλες εκτάσεις με αχλαδιές, κερασιές, κυδωνιές, δαμασκηνιές στο χωριό Παναγιά των Τρικάλων. Την περιοχή είχε επισκεφτεί με τον Τούρκο φίλο του Χαλίτ Εργκέντς, γνωστό σε όλους μας από τον ρόλο του Σουλεϊμάν, ο οποίος του έβαλε και την ιδέα για τις καλλιέργειες. Ο διάσημος ηθοποιός είναι κι ο ίδιος ιδιοκτήτης ενός μεγάλου κτήματος με καλλιέργειες έξω από την Κωνσταντινούπολη, στην περιοχή Βαρκάδ. ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ • Η Αλκηστις Πρωτοψάλτη βγάζει το δικό της λάδι Το δικό της λάδι βγάζει στην περιοχή της Κερατέας, στα Μεσόγεια Αττικής, όπου διαμένει μόνιμα τα τελευταία χρόνια, και η δημοφιλής Αλκηστις Πρωτοψάλτη. Στην ίδια τοποθεσία διατηρεί ένα τεράστιο κτήμα με πορτοκαλιές, ελιές, μανταρινιές, λεμονιές, αμυγδαλιές, βερικοκιές και ο τραγουδιστής Γιάννης Βογιατζής. Τέλος, ο εκδότης και καναλάρχης Γιώργος Κουρής έχει τεράστιες εκτάσεις με περγαμόντα στην Κεφαλλονιά, τα οποία πουλάει σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, γιατί ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. espressonews loading…

