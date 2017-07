Ιούλιος 7th, 2017 by Σταματίνα

Ο λεκές από παγωτό είναι από τους πιο συνηθισμένους του καλοκαιριού και δεν είναι πάντα εύκολα αντιμετωπίσιμος. Ιδιαίτερα ο λεκές από παγωτό σοκολάτας θεωρείται ένας από τους πιο δύσκολους λεκέδες. Όσο προσεκτικοί και αν είστε κάποιες φορές κάτι θα πάει στραβά ειδικά αν το παγωτό το τρώει μικρό παιδί. Υπάρχει ωστόσο τρόπος να τον αντιμετωπίσετε και να απαλλαγείτε…



Το πιο σημαντικό πράγμα για να διώξετε τον λεκέ αποτελεσματικά είναι να τον αντιμετωπίσετε πριν προλάβει να στεγνώσει.



Αρχικά ρίξτε κρύο νερό στο πίσω μέρος του υφάσματος στο σημείο που έπεσε ο λεκές. Έτσι δεν θα περάσει ο λεκές στις ίνες του ρούχου. Αν είστε κοντά σε μπάνιο χρησιμοποιήστε σαπούνι χεριών και τρίψτε τον λεκέ με τα χέρια σας. Πλύντε και πάλι με καθαρό νερό τον λεκέ από την ανάποδη μεριά του υφάσματος. Βάλτε το ρούχο στο πλυντήριο και πλύνετε ως συνήθως. Ο λεκές θα αποτελεί πλέον παρελθόν. baby loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Ιούλιος 7th, 2017 at 14:02 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.