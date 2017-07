Ιούλιος 7th, 2017 by Σταματίνα

Υπέροχη συνταγή για να φάτε νόστιμο και υγιεινό κοτόπουλο. Τρώγεται με όλα, κυρίως σε σαλάτες καλοκαιρινές. Προτείνω μια σαλάτα με ψητό κοτόπουλο, μπέηκον και αβοκάντο



Υλικά 4 φέτες μπέηκον

1/2 κιλό κοτόπουλο στήθος (αγοράστε βιολογικό)

Αλάτι και πιπέρι

1 κουταλιά ελαιόλαδο

2 κουταλιές δενδρολίβανο φρέσκο, ψιλοκομμένο (είναι εποχής)

Πράσινη σαλάτα εποχής

1 φλυτζάνι ντοματίνια

1 ώριμο αβοκάντο Για την σος: 2 κουταλιές σούπας μουστάρδα dijon

1/4 φλυτζανιού ελαιόλαδο

1/4 φλυτζανιού ξύδι

1 κουταλιά φρέσκο δενδρολίβανο

Αλάτι και πιπέρι Εκτέλεση Σε ένα τηγάνι χωρίς λάδι βάλτε το μπέηκον και ροδίστε το ώσπου να γίνει κριτσανιστό

Μην πετάξετε τα υγρά που έμειναν -Βάλτε το μπέηκον στην άκρη

Ρίξτε δενδρολίβανο, αλάτι και πιπέρι στο στήθος κοτόπουλου, βάλτε το στο ίδιο τηγάνι

Σε μέτρια φωτιά ροδίστε το καλά για 5-6 λεπτά από κάθε πλευρά

Καθαρίστε την σαλάτα, ετοιμάστε το αβοκάντο σε φέτες και τα ντοματίνια, βάλτε και το μπέηκον στη σαλάτα

Ετοιμάστε την σος: Βάλτε σε μπολάκι την μουστάρδα, το λάδι και το ξύδι. Προσθέστε δενδρολίβανο, αλάτι και πιπέρι, ανακατέψτε καλά, προσθέστε όσο χρειάζεται η σαλάτα σας

Αυτή η ίδια σος είναι πολύ καλή και να σερβίρετε το κοτόπουλο με ρύζι, πατατούλες κλπ iefimerida loading…

