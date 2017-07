Ιούλιος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων

Λίγες ώρες πριν την αυλαία του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων και Νεανίδων (Κ20) που θα διεξαχθεί στο ΕΘνικό Στάδιο της Κατερίνης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 8-9 Ιουλίου, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την συμμετοχή των αθλητριών και αθλητών στο πρωτάθλημα. Αθλητές από 130 Συλλόγους της χώρας, 450 έφηβοι και 400 νεάνιδες, θα βρεθούν στον αγωνιστικό χώρο του σταδίου της Κατερίνης, γαι το φετινό πρωτάθλημα το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον και θα προσφέρει ιδιαίτερες συγκινήσεις στους φίλους του στίβου. Από τους Συλλόγους των Γρεβενών, συμμετέχουν: ο Μίλτος Τεντόγλου της Γυμναστικής Ενωσης Γρεβενών (άλμα σε μήκος, ατομικό ρεκόρ 8.30μ.), Ελένη Κουτσαλιάρη του Γυμναστικού Συλλόγου Γρεβενών (άλμα σε μήκος, ατομικό ρεκόρ 6.19μ.), Φρειδερίκη (Φαίδρα) Κοιλανίτη της Γυμναστικής Ενωσης Γρεβενών (800 μ. ατομικό ρεκόρ 2:22.25) και Ιωάννης Βάσσος του Γυμναστικού Συλλόγου Δεσκάτης (σφαιροβολία, ατομικό ρεκόρ 13.90μ.). Στους αγώνες, αθλητές και αθλήτριες θα παλαίψουν για τη νίκη ενώ όσοι δεν έχουν ακόμη τα όρια για τους Πανευρωπαϊκούς της κατηγορίας που θα γίνει στο Γκροσέτο, θα έχουν την τελευταία ευκαιρία να το πετύχουν προσφέροντας στους φίλους του στίβου πλούσιο θέαμα. Οι Δηλώσεις Συμμετοχής ΕΦΗΒΟΙ ΝΕΑΝΙΔΕΣ

Το πρόγραμμα των αγώνων ΣΑΒΒΑΤΟ 8 / 7 / 17

Π Ρ Ω Ϊ ΩΡΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΙΟ 08.30 ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΕΦΗΒΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 13.80μ. 08.30 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 53.00 μ. Βοηθητικο 09.00 110 μ ΕΜΠ. ΕΦΗΒΩΝ ΠΡΟΚΡΙ ΜΑΤΙΚΟΣ 09.00 ΥΨΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1.65 μ. 09.00 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 38.00 μ. 09.20 100 μ ΕΜΠ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΡΟΚΡΙ ΜΑΤΙΚΟΣ 09.30 100μΕΜΠ. ΕΠΤΑΘΛΟΥ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ 09.30 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΕΦΗΒΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4.10 μ. 09.45 100μ. ΔΕΚΑΘΛΟΥ ΕΦΗΒΩΝ 10.00 100 μ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΡΟΚΡΙ ΜΑΤΙΚΟΣ 10.00 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 14.50 μ Προθερμαντήριο 10.15 ΜΗΚΟΣ ΔΕΚΑΘΛΟΥ ΕΦΗΒΩΝ 10.20 100 μ ΕΦΗΒΩΝ ΠΡΟΚΡΙ ΜΑΤΙΚΟΣ 10.20 ΥΨΟΣ ΕΠΤΑΘΛΟΥ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 10.30 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 35.00 μ Βοηθητικο 10.45 400 μ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΡΟΚΡΙ ΜΑΤΙΚΟΣ 11.00 ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 11.40 μ. 11.00 ΣΦΑΙΡΑ ΔΕΚΑΘΛΟΥ ΕΦΗΒΩΝ 11.05 400 μ ΕΦΗΒΩΝ ΠΡΟΚΡΙ ΜΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 17.00 ΥΨΟΣ ΔΕΚΑΘΛΟΥ ΕΦΗΒΩΝ 17.15 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ Βοηθητικό 17.45 100 μ ΕΜΠ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ 17.45 ΣΦΑΙΡΑ ΕΠΤΑΘΛΟΥ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Προθερμαντήριο 18.00 110 μ ΕΜΠ ΕΦΗΒΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ 18.15 100 μ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ 18.15 ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΕΦΗΒΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ 18.30 100 μ ΕΦΗΒΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ 18.30 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ 18.45 400 μ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ 19.00 400 μ ΕΦΗΒΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ 19.00 ΥΨΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ 19.00 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΕΦΗΒΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ 19.00 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ Προθερμαντήριο 19.15 1.500 μ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 19.25 1.500 μ ΕΦΗΒΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 19.35 400 μ ΔΕΚΑΘΛΟΥ ΕΦΗΒΩΝ 19.45 200 μ ΕΠΤΑΘΛΟΥ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 19.50 ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ 20.00 3.000 μ Φ.Ε. ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ 20.00 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ Βοηθητικο 20.20 3.000 μ Φ.Ε. ΕΦΗΒΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ 20.35 5.000 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ 21.05 4Χ100 μ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 21.20 4Χ100 μ ΕΦΗΒΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 21.45 10.000μ ΒΑΔΗΝ ΕΦΗΒΩΝ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 / 7 / 17

Π Ρ Ω Ϊ ΩΡΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΙΟ 08.15 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 43.00 μ. Βοηθητικό 08.30 110 μ ΕΜΠ ΔΕΚΑΘΛΟΥ ΕΦΗΒΩΝ 08.30 ΜΗΚΟΣ ΕΠΤΑΘΛΟΥ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 08.45 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 53.00 μ. 09.00 400 μ ΕΜΠ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ 09.00 ΥΨΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1.90 μ. 09.00 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3.30μ. 09.20 400 μ ΕΜΠ ΕΦΗΒΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ 09.30 ΜΗΚΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5.50 μ. 09.30 ΔΙΣΚΟΣ ΔΕΚΑΘΛΟΥ ΕΦΗΒΩΝ Βοηθητικό 09.40 800 μ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ 09.55 800 μ ΕΦΗΒΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ 10.15 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 11.00 μ. Προθερμαντήριο 10.15 ΑΚΟΝΤΙΟ ΕΠΤΑΘΛΟΥ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 10.20 200 μ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ 10.50 ΜΗΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6.70 μ. 10.50 200 μ ΕΦΗΒΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ 10.50 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΔΕΚΑΘΛΟΥ ΕΦΗΒΩΝ 11.15 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 43.00 μ. Βοηθητικό ΚΥΡΙΑΚΗ 9 / 7 / 17 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΩΡΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 17.30 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ Βοηθητικό 17.45 400 μ ΕΜΠ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ 18.00 400 μ ΕΜΠ ΕΦΗΒΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ 18.00 ΜΗΚΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ 18.00 ΑΚΟΝΤΙΟ ΔΕΚΑΘΛΟΥ ΕΦΗΒΩΝ 18.15 ΥΨΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ 18.15 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ 18.15 800 μ ΕΠΤΑΘΛΟΥ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 18.30 800 μ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ 18.40 800 μ ΕΦΗΒΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ 18.55 200 μ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ 19.00 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ Προθερμαντήριο 19.05 200 μ ΕΦΗΒΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ 19.20 3.000 μ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ 19.30 ΜΗΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ 19.30 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ Βοηθητικό 19.40 1.500 ΔΕΚΑΘΛΟΥ ΕΦΗΒΩΝ 19.50 5.000 μ ΕΦΗΒΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ 20.00 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ Βοηθητικό 20.15 4Χ400 μ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 20.30 4Χ400 μ ΕΦΗΒΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

Αναλυτικά οι αθλητές και αθλήτριες που υπερασπίζονται χρυσό μετάλλιο και οι περσινές τους επιδόσεις Εφηβοι 100 μ.: Κώστας Ζήκος (ΓΕΑ Τρικάλων) 10.87 200 μ. Μιχάλης Παππάς (ΕΚΑ Δωδώνη) 21.65 400 μ.: Μιχάλης Παππάς (ΕΚΑ Δωδώνη) 47.95 800 μ. Θάνος Καλάκος (ΓΣ Γλυφάδας) 1:52.24 1.500 μ. Χρήστος Παπούλιας (Πανιώνιος) 4:00.24 110 μ. εμπ. Βαλεντίνος Γουλάρας (Φίλιππος Β.) 14.44 Επί κοντώ: Νίκος Νεράντζης (Κερκυραϊκός ΓΣ) 5.41 Μήκος: Μίλτος Τεντόγλου (ΓΕ Γρεβενών) 7,69 μ. Σφαιροβολία: Οδυσσέας Μουζενίδης (ΑΣ Κένταυρος) 19,41 μ. Ακοντισμός: Αρης – Νίκος Περιστέρης (ΓΑΣ Παιανίας) 63,18 μ. Νεάνιδες 100 μ. εμπ. Αναίς Καραγιάννη (ΓΣ Κηφισιάς)14.48, 2016) 110 μ. εμπ. Βαλεντίνος Γουλάρας (Φίλιππος Β.) 14.44 Ύψος: Αλίκη- Μαρία Παδιώτη (ΑΟ Σπάρτακος Ιωαννίνων) 1.69 Επί κοντώ: Βασιλική Καραγιάννη (Αμεινίας Μεσογείων) 3,60 μ Σφαιροβολία: Ευαγγελία Γερομαρκάκη (ΓΑΣ Ιεράπετρα) 13,54 μ. Δισκοβολία: Κωνσταντίνα Σπανουδάκη (Ελευθέριος Βενιζέλος) 45,72 μ. Σφυροβολία: Νίκη Ναξάκη (Πανιώνιος) 55,82 μ. Star-fm.gr με πληροφορίες από το segas

