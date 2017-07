Ιούλιος 7th, 2017 by Σταματίνα

Διακοπές στην Ηλεία κάνει για ακόμη μία χρονιά η πριγκίπισσα του Μαρόκου Λάλα Σάλμα. Η σύζυγος του βασιλιά Μοχάμεντ Στ’ έφτασε το Σάββατο στην περιοχή για να απολαύσει το καλοκαίρι της, με την περιοχή της Κυλλήνης να αποτελεί μία από τις πρώτες της επιλογές.



Σύμφωνα με το ilialive.gr, η πριγκίπισσα με τα δυο της παιδιά ταξίδεψαν από το Μαρόκο για τον Άραξο, όπου έφτασαν με το βασιλικό τζετ περίπου στις 16:00 το απόγευμα του Σαββάτου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν είναι γνωστό πόσες ημέρες θα μείνει, ωστόσο συνήθως απολαμβάνει τις ομορφιές της περιοχής για τουλάχιστον ένα δεκαήμερο, κάνοντας βόλτες και εκδρομές. Η Ελλάδα είναι ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς της πριγκίπισσας του Μαρόκου και η Ηλεία συγκεκριμένα, την οποία επισκέπτεται τα τρία τελευταία χρόνια. Μάλιστα, την πρώτη χρονιά που είχαν επισκεφθεί την περιοχή, το 2015, δημοσιεύματα σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το βασιλικό ζεύγος είχε ξοδέψει 5 εκατ. ευρώ σε μια εβδομάδα για τις διακοπές του! Σημείωναν ότι τους συνόδευαν περί τα 200 άτομα: 70 άτομα από την προσωπική τους φρουρά φρόντιζαν για την ασφάλειά τους, πιστοί υπηρέτες, μπάτλερ, γυμναστές, μάγειροι και λοιπό προσωπικό είχαν ταξιδέψει μαζί τους από το Μαρόκο και όλοι μαζί έμεναν στις πολυτελείς σουίτες που είχαν νοικιαστεί και διαμορφωθεί κατάλληλα για εκείνους. Φυσικά, είχαν φέρει μαζί τους όχι μόνο απλές βαλίτσες με ρούχα αλλά θρόνους, κόκκινα χαλιά, σκηνές, μάρμαρα, προσωπογραφίες του βασιλιά, έως τρόφιμα, ποτά και χιλιάδες άλλα αντικείμενα. Πέρυσι, εκτός από την Ηλεία είχε επισκεφθεί και την Κέρκυρα, με τα δύο παιδιά της, τον 13χρονο διάδοχο του θρόνου, πρίγκιπα Μουλάι Χασάν, και την 8,5 ετών πριγκίπισσα Λάλα Χαντίγια – και βέβαια το προσωπικό της (άνδρες ασφαλείας, νταντάδες κ.τ.λ.).



Η διαμονή της θα της κόστιζε περίπου 20.000 ευρώ την ημέρα, καθώς η πολυτελής βίλα των 200 τ.μ. στην οποία διέμενε είναι χτισμένη πάνω σε μικρή ιδιωτική χερσόνησο εντός ξενοδοχειακού συγκροτήματος και διαθέτει ιδιωτική πισίνα 35 τ.μ. Σστο εσωτερικό της βίλας των τριών υπνοδωματίων «επικρατούν τα στοιχεία του ξύλου και του μαρμάρου και είναι διακοσμημένη με εκλεκτά έπιπλα και πολυτελή υφάσματα. Το ψηλοτάβανο σαλόνι με την τραπεζαρία οδηγούν στην πετρόκτιστη αυλή που είναι εξοπλισμένη με καναπέ, ξαπλώστρες και τραπεζαρία». Η βίλα στην Τζια Η πριγκίπισσα του Μαρόκου, όμως, δεν αγαπά μόνο το Ιόνιο, αλλά, απ’ ό,τι φαίνεται, την Ελλάδα γενικότερα. Πριν από μερικούς μήνες αγόρασε μια πολυτελή βίλα στην Τζια! Η βίλα με την απαράμιλλη αισθητική ταιριάζει απόλυτα σε μία βασίλισσα, καθώς συνδυάζει την αρχιτεκτονική πρωτοτυπία με την πολυτέλεια. Διαθέτει, μεταξύ άλλων, επτά κρεβατοκάμαρες, εννέα μπάνια, μεγάλη πισίνα και κήπο 5 στρεμμάτων. Κάτι που αποδεικνύει τη χλιδή της κατοικίας είναι το υπόσκαφο spa που υπάρχει μεταξύ σαλονιών και υπόγειου γκαράζ. Τα δωμάτια για χαλάρωση και μασάζ είναι σκαμμένα μέσα στον βράχο, με τον χώρο να διαθέτει και σάουνα. Με βασικό υλικό την πέτρα, εναρμονίζεται απόλυτα με το φυσικό περιβάλλον της Κέας, με τη θέα στο Αιγαίο να «κόβει» την ανάσα. Η πολυτελής βίλα ανήκε σε γνωστό Ιταλό τραπεζίτη, με τις φήμες να θέλουν να μην εμφανίζεται καθόλου στα χαρτιά και το κτίσμα φαινομενικά να ανήκει σε ελβετική εταιρεία που έκανε και την πώληση. Η Λάλα Σάλμα έδωσε 3,8 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει ένα από τα πιο όμορφα σπίτια του νησιού, που κατασκευάστηκε το 2008. Η βίλα, που σχεδίασε και έχτισε ο αρχιτέκτονας Χρήστος Βλάχος, άρεσε τόσο πολύ στη βασίλισσα που προχώρησε στην αγορά της χωρίς δεύτερη σκέψη. Το σπίτι θα αποκτήσει συστήματα ασφαλείας, ενώ φημολογείται πως σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου έχουν στηθεί φυλάκια, με σεκιούριτι να προστατεύουν τους γαλαζοαίματους και το σπίτι. Πλέον, η βασίλισσα του Μαρόκου θα έρχεται πιο συχνά στην Ελλάδα, έχοντας το δικό της καταφύγιο στην Τζια. Ποια είναι η Λάλα Σάλμα Με τους γονείς της να ανήκουν στη μεγαλοαστική τάξη, η ίδια γνώρισε τον βασιλιά του Μαρόκου στα 21 της και παρά τον δεσμό τους, δεν σταμάτησε να εργάζεται στον όμιλο ONA που ανήκε στη βασιλική οικογένεια και είχε ως σκοπό τη δημιουργία βιομηχανικών, οικονομικών και ετερογενών δραστηριοτήτων που θα συνέβαλαν στην εξέλιξη και την ανάπτυξη του Μαρόκου. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2001 και έναν χρόνο αργότερα η Λάλα Σάλμα έγινε η πρώτη γυναίκα στο Μαρόκο που είχε βασιλικό τίτλο. Η 38χρονη πρώτη σύζυγος του Μοχάμεντ Στ’ έχει φοιτήσει στα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία της χώρας της, έχει σπουδάσει πληροφορική και μιλά αραβικά, γαλλικά, αγγλικά και ισπανικά. Επίσης, έχει ιδρύσει φορέα για την πρόληψη του καρκίνου και συμμετέχει στις σχετικές εκστρατείες. Παράλληλα, λαμβάνει μέρος και στην προσπάθεια για την πρόληψη του AIDS στην Αφρική, ενώ έχει τιμηθεί για το έργο της. Στη χώρα της αποτελεί πρότυπο για τα νεαρά κορίτσια, τα οποία τη θεωρούν ως ένα επαναστατικό μοντέλο προς μίμηση. iefimerida loading…

