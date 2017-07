Ιούλιος 7th, 2017 by Σταματίνα

Σκούρα τα βρήκαν οι ηγέτες των χωρών μελών της G-20 στην προσπάθειά τους να φθάσουν εγκαίρως στο κτίριο της συνόδου καθώς ομάδες διαδηλωτών μπλόκαραν τους κεντρικούς δρόμους και τις διασταυρώσεις στην καρδιά του Αμβούργου.



Η αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ υποχρεώθηκε να κάνει μεγάλη παράκαμψη προκειμένου να φθάσει στην περιοχή Άλστερ. Η θωρακισμένη λιμουζίνα του, το «Κτήνος», όπως λέγεται, και τα περιπολικά της γερμανικής αστυνομίας που τη συνόδευαν ανέπτυξαν μεγάλη ταχύτητα στους δρόμους της μεγαλούπολης του γερμανικού Βορρά. Κι όταν έφθασε ο Αμερικανός πρόεδρος στον προορισμό του, τον υποδέχθηκε η οικοδέσποινα της συνόδου, Άνγκελα Μέρκελ. Ωστόσο, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, δεν μπόρεσε να φύγει από το ξενοδοχείο όπου καταλύει η αμερικανική αποστολή και να παραστεί σε εκδηλώσεις με τις συζύγους άλλων ηγετών, λόγω των διαδηλώσεων, όπως είπε η εκπρόσωπός της. «Η αστυνομία του Αμβούργου δεν μπόρεσε να μας δώσει το πράσινο φως για να φύγουμε», είπε η Στέφανι Γκρίσαμ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Αμβούργο. Οι σύζυγοι των ηγετών της G 20 επρόκειτο να επισκεφθούν ένα κέντρο για την κλιματική αλλαγή στο Αμβούργο και να κάνουν μια βόλτα με σκάφος στον ποταμό Έλβα όσο συνεδρίαζαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Σε μήνυμα που ανήρτησε στο Twitter για τις βίαιες διαδηλώσεις που συνταράσσουν το Αμβούργο η Μελάνια Τραμπ είπε ότι «σκέφτεται εκείνους που τραυματίστηκαν στις #διαδηλώσεις στο Αμβούργο. Ελπίζω να είναι όλοι ασφαλείας! #G 20»



Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ δεν ήταν το μοναδικό μέλος της αμερικανικής αντιπροσωπείας που είχε προβλήματα με τις διαδηλώσεις. Ομάδα περίπου 500 κουκουλοφόρων αντιεξουσιαστών έκλεισε το πρωί το δρόμο στον υπουργό Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον – άγνωστο αν αυτός ήταν ο λόγος που δεν μπόρεσε να παραστεί στην προγραμματισμένη συνάντησή του με τον επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας, Ζίγκμαρ Γκάμπριελ. iefimerida loading…

