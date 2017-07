Ιούλιος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Διψήφιο προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει νέα δημοσκόπηση της MRB.

Συγκεκριμένα, το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνεται στις 11,9 ποσοστιαίες μονάδες, συμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της MRB για το real.gr. Η έρευνα ήταν πανελλαδική σε 2.000 πολίτες με δικαίωμα ψήφου, με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων (face to face) και καταγράφει τη σημερινή πολιτική κατάσταση της χώρας (χρόνος διεξαγωγής 20 έως 29 Ιουνίου 2017) και τις εξαμηνιαίες τάσεις. Η πρόθεση ψήφου στις τάσεις Ιουνίου 2017 (20-29/6)

Η ΝΔ προηγείται με διαφορά 11,9% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου. Συγκεκριμένα: ΝΔ: 29,7%

ΣΥΡΙΖΑ: 17,8%

Χρυσή Αυγή: 7,4%

Δημοκρατική Συμπαράταξη/ΠΑΣΟΚ/ΔΗΜΑΡ: 7,4%

ΚΚΕ: 6,9%

Ένωση Κεντρώων: 2,9%

Ανεξάρτητοι Ελληνες: 2,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 2,3%

Το Ποτάμι: 2,0%

ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 1,0%.

«Άλλο Κόμμα»: 2,3%

«Αδιευκρίνιστη Ψήφος»: 17,8%. Το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» αναλύεται ως εξής: 7,3% Δεν Αποφάσισα-Δεν Απαντώ και 10,5% Λευκό-Ακυρο-Αποχή και 2,3% Άλλο Κόμμα. Στην παράσταση νίκης προβάδισμα έχει η Ν.Δ. με 58,4%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει ποσοστό 14,8%. Η επιλογή «Κανένα Κόμμα» καταγράφει ποσοστό 20,6%. Ακολουθούν «Άλλο Κόμμα» με 3,5% και «Δεν ξέρω… Δεν απαντώ» με ποσοστό 2,8%. H εκτίμηση ψήφου Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Στο ερώτημα «Ποιος από τους δύο θεωρείτε ότι θα ήταν καταλληλότερος για πρωθυπουργός της χώρας;» ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει το 20,6%, ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης το 31,6% και «Κανένας από τους δύο» απάντησε το 42,0%. H δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών Κυριάκος Μητσοτάκης (28,9%)

Αλέξης Τσίπρας (20,7%)

Φώφη Γεννηματά (14,5%)

Βασίλης Λεβέντης (11,1%)

Σταύρος Θεοδωράκης (11,1%)

Δημήτρης Κουτσούμπας (10,8%)

Πάνος Καμμένος (8,7%)

Νίκος Μιχαλολιάκος (7,8%)

Ζωή Κωνσταντοπούλου (8,6%)

Παναγιώτης Λαφαζάνης (4,8%). Η λέξη «οργή» εκφράζει σε ποσοστό 62,3% περισσότερο τους πολίτες για το παρόν και το μέλλον της χώρας και ακολουθεί η λέξη «ντροπή» με ποσοστό 56%. Σε ό,τι αφορά τους δείκτες αισιοδοξίας και συγκεκριμένα στο ερώτημα πώς πιστεύετε ότι πάνε τα πράγματα γενικά στη χώρα μας, το 92,4% απαντά «Πολύ Άσχημα-Αρκετά Άσχημα».

iefimerida

This entry was posted on Παρασκευή, Ιούλιος 7th, 2017 at 08:51 and is filed under ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.