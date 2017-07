Ιούλιος 7th, 2017 by Σταματίνα

Η Kia Motors ανακηρύχθηκε ως η καλύτερη εταιρία στη μελέτη για την αρχική ποιότητα της J.D. Power 2017, για δεύτερη συνεχή χρονιά. Η βελτίωση της ποιότητας της Kia είναι η καλύτερη απόδοση στην αυτοκινητοβιομηχανία τα τελευταία 20 χρόνια της μελέτης.



Στην επιτυχία της Kia συνετέλεσαν τα πέντε βραβεία που έλαβε για τα οχήματά της, τα περισσότερα από οποιαδήποτε μάρκα. Το crossover Soul, το hybrid crossover Niro, το Sorento SUV, το μικρομεσαίο cee’d (Forte στην Αμερική) και το μεγάλο sedan Cadenza, ήταν οι νικητές στις αντίστοιχες κατηγορίες τους. Το Soul κέρδισε το βραβείο IQS για τρίτη συνεχή χρονιά, ενώ τα δύο νεότερα μοντέλα της Kia (το Cadenza και το Niro) ήταν εξαιρετικά κατά το πρώτο έτος πώλησής τους. Επίσης, το Cadenza κέρδισε το κορυφαίο σκορ από κάθε μοντέλο της μελέτης. Μαζί με το Optima και το Sportage, κάθε ένα από τα επτά μοντέλα Kia που συμπεριλήφθηκαν στο IQS 2017 κατατάχτηκαν στην πρώτη ή στη δεύτερη θέση στις αντίστοιχες κατηγορίες τους, με λιγότερα προβλήματα από τα οχήματα άλλων κατασκευαστών. Αυτό το τελευταίο βραβείο προστίθεται σε μια σειρά επαίνων και βραβείων που έχει λάβει η Kia τα τελευταία χρόνια, όπως την κατάταξη στην πρώτη θέση του Sportage στην έρευνα για την αξιοπιστία οχημάτων 2016 της J.D. Power στην Ευρώπη. Κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στη συνέντευξη τύπου για την αυτοκινητοβιομηχανία, η Dave Sargent, αντιπρόεδρος της JD Power, δήλωσε: «Αυτή είναι χωρίς αμφιβολία η καλύτερη ποιότητα που έχει δει ποτέ ο κόσμος.» Η αυτοκινητοβιομηχανία καταβάλει τεράστιες προσπάθειες και πραγματικά βελτιώνει την ποιότητα των οχημάτων της ».



Η ετήσια έκθεση ανέλυσε τις απαντήσεις από 77.415 ερωτηθέντες, καλύπτοντας 243 μοντέλα σε 26 κατηγορίες. Τα οχήματα αξιολογήθηκαν με βάση την εμπειρία οδήγησης, τις επιδόσεις κινητήρα και μετάδοσης και ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών προβλημάτων που αναφέρθηκαν από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων. Κάθε μοντέλο Kia που πωλείται στην Ευρώπη επωφελείται από την εργοστασιακή εγγύηση των 7 χρόνων ή 150.000 χλμ. που είναι και το καλύτερο πρόγραμμα εγγύησης στην αγορά αυτοκινήτων. newsbeast loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Ιούλιος 7th, 2017 at 20:22 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.