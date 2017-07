Ιούλιος 7th, 2017 by Σταματίνα

Η Τουρκία θα κάνει τα πάντα εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, δήλωσε σήμερα ο τούρκος πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ, μετά την κατάρρευση των συνομιλιών για την επανένωση της Κύπρου.



Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη μουσουλμανική προσευχή της Παρασκευής, ο Γιλντιρίμ υποστήριξε πως η Τουρκία είναι έτοιμη να τηρήσει εποικοδομητική στάση, αν τα Ηνωμένα Έθνη ή άλλοι οργανισμοί επιδιώξουν την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην Κύπρο.



