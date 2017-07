Ιούλιος 7th, 2017 by Σταματίνα

Αλματώδη αύξηση κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τόσο τον Μάιο όσο σε επίπεδο πενταμήνου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων. Οι εκρηκτικοί ρυθμοί των εξαγωγών αλλά και των εισαγωγών είναι συνέπεια της βελτίωσης του κλίματος απέναντι στις μακροοικονομικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αλλά και την κεφαλαιοποίηση θετικών συγκυριών που εκτείνονται από τις αυξήσεις στις τιμές του διυλισμένου πετρελαίου, την περαιτέρω αύξηση της ζήτησης από την ευρωπαϊκή μεταποίηση, καθώς και την προετοιμασία της αγοράς για την καλοκαιρινή περίοδο, με προβλέψεις για αυξημένες τουριστικές ροές.



Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, τον περασμένο Μάιο η συνολική αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 25,3% (στα 2,55 δις ευρώ έναντι 2,04 δις του Μαΐου του 2016). Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ακόμη και εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών προκύπτει αύξηση της τάξης του 20,2% (ή κατά 286,5 εκατ. ευρώ χαμηλότερα σε σχέση με τον Απρίλιο πέρυσι). Σε επίπεδο 5μήνου, η συνολική αξία των εξαγωγών εμφανίζεται αυξημένη κατά σχεδόν 2 δις ευρώ ή κατά 19,5% (στα 11,79 δις ευρώ, από 9,87 δις στο αντίστοιχο 5μηνο του 2016). Χωρίς να υπολογιστούν τα πετρελαιοειδή, η αξία των εξαγωγών καταγράφει αύξηση κατά 519,8 εκατ. Ευρώ ή κατά 7%. Τον περασμένο Απρίλιο, οι συνολικές εξαγωγές αυξήθηκαν τόσο προς τις Τρίτες Χώρες, (15,4%), όσο και προς τις Χώρες της ΕΕ (38,5%). Ανάλογες επιδόσεις καταγράφονται ακόμη και μετά την εξαίρεση των πετρελαιοειδών: Τρίτες Χώρες (32,1%) και προς τις χώρες της ΕΕ (14,4%).



Οι εν λόγω επιδόσεις μείωσαν ελαφρώς το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών στο 52,5%, έναντι 47,5% των Τρίτων Χωρών. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η αναλογία επανέρχεται στα επίπεδα του 66,4%-33,6% υπέρ των των κρατών μελών έναντι των Τρίτων Χωρών. iefimerida loading…

