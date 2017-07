Ιούλιος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Ντάνος κατάφερε να κατακτήσει την «κορυφή» του παιχνιδιού και να κερδίσει το έπαθλο των 100 χιλιάδων ευρώ!

Ο μεγάλος τελικός του Survivor ολοκληρώθηκε και μαζί του ένα υπέροχο ταξίδι πέντε μηνών, τόσο για τους παίκτες όσο και για το τηλεοπτικό κοινό. Το ημερολόγιο έγραφε 13 Φεβρουαρίου όταν προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο του ριάλιτι επιβίωσης και σήμερα έπεσε η αυλαία με την ανάδειξη του μεγάλου νικητή. Όλοι οι παίκτες που αγωνίστηκαν στο Survivor βρέθηκαν και σήμερα στο άλσος Βεΐκου, προκειμένου να δώσουν το παρών στον τελικό και να κλείσουν όλοι μαζί αυτή την “κοινή” τους πορεία. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος και ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης ήταν τα πρόσωπα, πάνω στα οποία ήταν όλα τα βλέμματα στραμμένα. Οι δύο παίκτες κατάφεραν να επιβιώσουν στο Survivor και άξια βρέθηκαν σήμερα στον μεγάλο τελικό. Στο θέατρο του Άλσους Βεϊκου επικράτησε πανικός, όταν οι δύο φιναλίστ βγήκαν στη σκηνή. Πρόκειται για τους καλύτερους παίκτες και φυσικά τους πιο αγαπημένους του κοινού. Αυτό προκύπτει και από το γεγονός ότι οι δυο τους είχαν καταλάβει τις δύο πρώτες θέσεις στην 24ωρη ψηφοφορία, σύμφωνα πάντα με τα σπόιλερ εκείνων των ημερών. Οι Γιώργος Αγγελόπουλος και Μάριος Ιωαννίδης μπήκαν στη σκηνή και αποθεώθηκαν από τον κόσμο που είχε κατακλύσει το θέατρο. Να σημειωθεί ότι στη σκηνή βρίσκονταν μόνο οι δύο φιναλίστ και ο Σάκης Τανιμανίδης. Οι δύο εξέδρες που υπήρχαν στον ημιτελικό δεν υπήρχαν σήμερα και οι υπόλοιποι παίκτες κάθισαν στην κερκίδα. Η βραδιά ξεκίνησε με τους δύο φιναλίστ να εξομολογούνται τις σκέψεις τους για την πορεία τους στο παιχνίδι. Στη συνέχεια παρακολουθήσαμε διάφορα βίντεο: Το φλερτ του Κωνσταντίνου Βασάλου με την Σαμπριγιέ, τα ζωάκια που συνάντησαν οι παίκτες στον Άγιο Δομίνικο, αλλά και τα καλύτερα έπαθλα. Νικητής του Survivor ο Γιώργος Αγγελόπουλος… Ο Γιώργος Αγγελόπουλος είναι ο μεγάλος νικητής του Survivor! Ο αγαπημένος Ντάνος του τηλεοπτικού κοινού κατάφερε να κατακτήσει την “κορυφή” στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΙ και να κερδίσει τις 100 χιλιάδες ευρώ.

