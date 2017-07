Ιούλιος 6th, 2017 by Σταματίνα

Μετά την επιτυχημένη εκτόξευση του Hellas Sat 3 τα μεσάνυχτα της περασμένης Τετάρτης προς Πέμπτη, ξεκίνησαν οι ελιγμοί για να τοποθετηθεί ο δορυφόρος σε γεωστατική τροχιά. Οι ελιγμοί αυτοί ολοκληρώθηκαν με επιτυχία σήμερα.



Το πρωί άνοιξαν επιτυχώς όλοι οι ηλιοσυλλέκτες του δορυφόρου και τα κεραιοσυστήματα.



Η THΑLES ALENIA SPACE (κατασκευάστρια εταιρεία), μετά την ολοκλήρωση των ελιγμών, παρέδωσε τον έλεγχο του δορυφόρου στη Hellas Sat και από σήμερα αυτός βρίσκεται σε πλήρη έλεγχο από τα κέντρα ελέγχου που έχει η εταιρεία στο Κορωπί Αττικής και την Κοφίνου Κύπρου. newsbeast loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Ιούλιος 6th, 2017 at 14:06 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.