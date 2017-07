Ιούλιος 6th, 2017 by Σταματίνα

Περνάτε περίπου 8 ώρες καθιστοί σε μια καρέκλα γραφείου; Υπάρχουν συγκεκριμένες συνήθειες που πρέπει να υιοθετήσετε αν θέλετε να επιβιώσετε. Είναι γνωστό ότι η καρέκλα (όσο εργονομική κι αν είναι) και η καθιστική ζωή στο σπίτι και στο γραφείο, σκοτώνουν. Κυρίως όσους μένουν βιδωμένοι πάνω από 8 ώρες την ημέρα στην καρέκλα, επικοινωνούν μόνο μέσω e mail και δεν κάνουν παρά σπάνια σωματική άσκηση.

Η καθιστική ζωή σκοτώνει τόσο όσο και το κάπνισμα και προκαλεί καρδιακά προβλήματα, διαβήτη, παχυσαρκία, άγχος…Μια μελέτη από πανεπιστήμιο της Σκωτίας, η οποία δημοσιεύτηκε στις 16 Ιουνίου στο Journal of Sports Sciences, ανέφερε, μάλιστα, ότι οι συνταξιούχοι είναι πιο δραστήριοι από τους εργαζομένους …Είναι ίσως ώρα να δραστηριοποιήσουμε το σώμα μας, με έναν …μικρό οδηγό.



1. Περπατήστε 5 λεπτά κάθε ώρα

Πρέπει να αφήνετε τακτικά την καρέκλα του γραφείου και να κάνετε κάποια βήματα. Πέντε λεπτά την ώρα αρκούν. Αν ένας εργαζόμενος μένει στην καρέκλα επί 8 ώρες, τότε αν σηκώνεται κάθε ώρα επί 5 λεπτά, αυτό κάνει 40 λεπτά περπάτημα. Σε αυτή την περίπτωση είναι καλύτερο να παίρνετε τη σκάλα και να ανεβαίνετε ξανά. 2. Επιλέξτε τις πιο μακρινές τουαλέτες

Ευχαριστήστε τον οργανισμό σας, τουλάχιστον οι ανάγκες του σας αναγκάζουν να σηκώνεστε τουλάχιστον δύο φορές μέσα σε ένα πρωινό. Αν αυτό δεν σας συμβαίνει, δύο πράγματα υπάρχουν: ή δεν πίνετε αρκετό νερό, ή δεν πηγαίνετε στην τουαλέτα (αυτό είναι κακό). Οταν πηγαίνετε στην τουαλέτα, επιλέξτε αυτή στο πάνω πάτωμα και όχι αυτή που βρίσκεται μέσα στο γραφείο. 3. Μείνετε όρθιοι μέσα στα μέσα μεταφοράς

Κούραση, πόνος στην πλάτη, βαρειές γάμπες… Ολα αυτά μας αναγκάζουν, στο τέλος της ημέρας, να θέλουμε να καθίσουμε στο μετρό ή στο λεωφορείο. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι είναι καλύτερο να μένουμε όρθιοι. 4. Κατεβείτε δύο ή τρεις στάσεις νωρίτερα

Αυτό επιτρέπει καθημερινά σε κάποιον να μείνει ενεργός και να περπατάει. Η προσπάθεια φέρνει αποτελέσματα, ειδικά αν την κάνει κάποιος καθημερινά. Κατεβείτε 2-3 στάσεις νωρίτερα, ώστε να κάνετε ένα μέρος της διαδρομής με τα πόδια. Η σταθμεύσετε κάπου μακριά, ώστε να έχετε την ευκαιρία να περπατήσετε. Υιοθετήστε έναν δυναμικό βηματισμό, όχι να ιδρώσετε, αλλά να αυξήσετε τους παλμούς της καρδιάς, τουλάχιστον.



5. Πάρτε δύο ζευγάρια παπούτσια μαζί σας

Μην φοράτε ψηλοτάκουνα όλη μέρα, αν είστε γυναίκα. Σας εμποδίζουν να κάνετε έστω μερικά βήματα. Τα ψηλά τακούνια, τα πολύ στενά ρούχα και τα άβολα αξεσουάρ δεν διευκολύνουν την προσπάθεια. Τουλάχιστον πάρτε μαζί σας ένα ζευγάρι αθλητικά, περπατήστε και μετά φορέστε τα παπούτσια για το γραφείο. iefimerida loading…

