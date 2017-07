Ιούλιος 6th, 2017 by Σταματίνα

Επιδότηση ως και 200.000 ευρώ μπορούν να λάβουν οι υποψήφιοι επενδυτές που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τουριστικό τομέα.



Ειδικότερα, με ένα στοχευμένο πρόγραμμα προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού επιδιώκουν να ανοίξουν τον τουριστικό χάρτη της χώρας, παρέχοντας τα κίνητρα και δημιουργώντας τις συνθήκες για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα έχουν ως βάση το τουριστικό προϊόν.



Το πρόγραμμα που αναμένεται να προκηρυχθεί τον Σεπτέμβριο επονομάζεται «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». aftodioikisi loading…

