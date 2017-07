Ιούλιος 6th, 2017 by Σταματίνα

Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε στην εκπομπή του Alpha «Αυτοψία» και στον Αντώνη Σρόιτερ ο Άκης Τσοχατζόπουλος. «Πλήρωσα το γεγονός ότι αγόρασα όπλα από τους Ρώσους και αυτό οι Αμερικανοί δεν μου το συγχωρούν. Πλήρωσα τις αντιπαραθέσεις μεταξύ διεθνών συμφερόντων στο χώρο της ενέργειας», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην υπουργός στη συνέντευξη που θα μεταδοθεί αύριο Πέμπτη στις 23:45 και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει παγκόσμια ή διεθνής συνωμοσία αλλά εχθρικές ενέργειες κατά της Ελλάδας. Ούτε το δάχτυλο έβαλα στο μέλι, ούτε δωροδοκήθηκα».



«Ποτέ δεν βρέθηκα σε ωραίο κελί, ήμουν σε κανονικό» «Πήγα στη φυλακή επειδή διώχθηκα πολιτικά από τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Κώστα Σημίτη», ανέφερε για τον πενταετή εγκλεισμό του στις φυλακές Κορυδαλλού. «Ήταν και ο Βενιζέλος μέσα στη συνωμοσία μαζί με τον Σαμαρά τότε εναντίον μου με τα υποβρύχια. Δεν υπήρξε δωροδοκία, δεν υπήρχε καταγγελία, δεν υπήρχε διακίνηση αυτού του χρήματος, δεν βρήκαν καμία πληρωμή σε μένα, τίποτα», πρόσθεσε. «Εμενα στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, αλλά ήταν νόμιμη αγορά» «Η δική μου ζωή και της οικογένειάς μου είναι πάρα πολύ απλή και φυσιολογική. Ούτε πολυδάπανη, ούτε πολλά σπίτια. Εντάξει έμενα στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου αλλά ήταν νόμιμη διαφανής έγκυρη αγορά. Πέντε φορείς είχαν ελέγξει την αγορά. Είχα πάρει δάνειο 800.000 ευρώ από την τράπεζα», παραδέχθηκε ο κ. Τσοχατζόπουλος «Λασπολογία όσα λέγονται για το γάμο μου» Για τον γάμο του στο Παρίσι είπε: «Υπήρξε πολύς μύθος γύρω από όλα αυτά. Ένα δείπνο ήτανε με 10 άτομα στο ξενοδοχείο. Τη γυναίκα μου τη φυλάκισαν επειδή είναι η σύζυγός μου. Είναι παντελώς αθώα και πέρασε τρία ολόκληρα χρόνια στο ψυχιατρείο», λέει ο κ. Τσοχατζόπουλος. Παραλληλα, ο κ Τσοχατζόπουλος κατήγγειλε ότι καταδικάστηκε έπειτα από ενέργειες υπηρεσιών ξένων χωρών, συμμαχικών, που όπως ισχυρίζεται συνεργάστηκαν με την ΕΥΠ και άλλα πρόσωπα.



O πρώην υπουργός Άμυνας, μεταξύ άλλων, είπε στη συνέντευξή του – «Συγκρούστηκαν για δικά τους συμφέροντα στο χώρο της ενέργειας και των εξοπλισμών και υπονόμευσαν πολιτικούς στη χώρα μας».

– «Ο Παπανδρέου άσκησε πολιτική δίωξη εναντίον μου με σκοπό την εξόντωσή μου».

– «Ο Ζήγρας ήταν εκτελεστικό όργανο».

– «Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν ήταν υπεύθυνος για την καταστροφή της χώρας. Αυτή είναι πολιτική χρεοκοπία που την επέβαλαν από το 2010 και μετά».

– Καταγγέλλει «δολιοφθορά των γερμανικών υποβρυχίων στα ναυπηγεία» χωρίς να διευκρινίζει αν εννοεί τα γερμανικά ναυπηγεία ή τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. iefimerida loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Ιούλιος 6th, 2017 at 17:12 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.