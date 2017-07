Ιούλιος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δείτε αναλυτικά: ΠΕΜΠΤΗ 6.7.2017 8 μ.μ. ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΣ. Αρχιερατικός Εσπερινός ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ στο Βυζαντινό Παρεκκλήσιο, που εορτάζει. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7.7.2017 ΣΙΤΑΡΑΣ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία λειτουργία εορτής ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό.

ΣΑΒΒΑΤΟ 8.7.2017 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ. Τριετές μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Μητροπολίτου Γρεβενών κυρού Σεργίου. ΚΥΡΙΑΚΗ 9.7.2017 ΜΙΚΡΟΛΙΒΑΔΟ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία λειτουργία. ΤΡΙΤΗ 11.7.2017 8 μ.μ. ΚΕΝΤΡΟ. Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ στο Παρεκκλήσιο που εορτάζει. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

