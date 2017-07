Ιούλιος 6th, 2017 by Σταματίνα

Τούρκοι χάκερ υποστηρίζουν πως πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον της Τράπεζας της Ελλάδος, υπουργείων και της ελληνικής ακτοφυλακής. Η ομάδα Türk Hack Team υποστηρίζει ότι χάκαρε για περίπου μισή ώρα τα συστήματα και προειδοποιεί πως θα συνεχίσει τα χτυπήματα. Η τουρκική ιστοσελίδα IHA ανέφερε πως επιτέθηκαν στην ΤτΕ, τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Μεταφορών και στην ελληνική ακτοφυλακή.



Σύμφωνα με την τουρκική ιστοσελίδα, η επίθεση των χάκερ έγινε ως «αντίποινα» για το επεισόδιο ανοιχτά της Ρόδου, με σκάφη της ελληνικής ακτοφυλακής και τουρκικό φορτηγό πλοίο, για το οποίο υπήρχε πληροφορία ότι μετέφερε ναρκωτικά και αρνήθηκε τον έλεγχο. «Υπήρχε επιχείρηση σήμερα. Η κατάρρευση της Ελλάδα είναι πραγματικό γεγονός και εμείς απλά το επιταχύνουμε», γράφουν στο Facebook, σε ανάρτηση στην οποία μάλιστα έχουν δημοσιεύσει λίστες με ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων και διευθύνσεις email. «Επρεπε να κλείσουμε την κεντρική ελληνική τράπεζα, και υπουργεία, δεν θα χακάρουμε το υπουργείο Πολιτισμού και δεν θα πάρουμε κανένα πιστοποιητικό», σημείωσαν σε άλλη ανάρτησή τους.



Η Τράπεζα της Ελλάδος, από την πλευρά της, διαψεύδει την είδηση, τονίζοντας πως δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα σήμερα. Ούτε από το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Μεταφορών επιβεβαιώθηκε τα όσα υποστηρίζουν οι Τούρκοι χάκερ. iefimerida loading…

