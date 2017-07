Ιούλιος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Ο σχεδιασμός και οι προτάσεις του Δήμου Γρεβενών για χρηματοδότηση των έργων από ευρωπαϊκούς πόρους με χρονικό ορίζοντα το 2020. Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών( αρ. απόφασης 241/2017) το τελικό σχέδιο ΕΣΒΑΑ Γρεβενά 2020 στο οποίο περιλαμβάνονται:

1) Ανακαίνιση του πρώην κτιρίου ΚΕΓΕ -Δημιουργία χώρου προβολής και προώθησης μανιταριού και τοπικών προιόντων-Κέντρο γαστρονομίας

2) Αποκατάσταση υπαίθριου θεάτρου Καστράκι Γρεβενών



3) Βιοκλιματική ανάπλασης πλατείας Ελευθερίας

4) Ενεργειακές Αναβαθμίσεις του 1 & 2 Γυμνασίων-Λυκείων της πόλης

5) Γεωθερμία στο κτίριο του Κέντρου Πολιτισμού



7) Δημιουργία χώρους άθλησης ΑΜΕΑ

8) Κατασκευές ποδηλατόδρομων και πεζοδρομίων στην παραποτάμια περιοχή

9) Ψηφιακές δράσεις και σεμινάρια κατάρτισης, προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Για την σύνταξη του σχεδίου πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις τόσο με φορείς όσο και με πολίτες. Η προσπάθεια ξεκίνησε το 2016 με την έγκριση του προσχεδίου και τώρα συνεχίζεται με την κατάθεση του τελικού σχεδίου.



