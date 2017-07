Ιούλιος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το πρωί της Τετάρτης, 5 Ιουλίου 2017, τελέσθηκε Θ. Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Γρεβενών, στο τέλος της οποίας εψάλησαν οι Χαιρετισμοί του Οσίου Νικάνορος.

Αμέσως μετά, κλήρος και λαός, αποχαιρέτησαν την Τίμια Κάρα του Οσίου, η οποία αναχώρησε για να επιστρέψει στην Ιερά Μονή Ζάβορδας, συνοδευόμενη από μοναχούς της Μονής.























