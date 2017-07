Ιούλιος 6th, 2017 by Σταματίνα

Κάθε όργανο του ανθρώπινου οργανισμού χρειάζεται το νερό και εξαρτάται από αυτό. Ο λόγος είναι ότι το νερό απομακρύνει τοξίνες, μεταφέρει θρεπτικά συστατικά στα κύτταρα, ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος, «λιπαίνει» τις αρθρώσεις και όχι μόνο. Πόσο νερό όμως χρειαζόμαστε την ημέρα και ειδικά το καλοκαίρι; Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Ιατρικής, επαρκής θεωρείται η κατανάλωση 3 λίτρων (13 φλιτζάνια) υγρών την ημέρα για τους άντρες και 2,2 λίτρων (9 φλιτζάνια) για τις γυναίκες.



Ξεκινώντας από αυτή τη βάση, θα πρέπει να συνυπολογίσετε και μερικούς ακόμη παράγοντες, όπως η γενική κατάσταση της υγείας σας, τα επίπεδα της σωματικής σας άσκησης και το περιβάλλον σας, αναφέρει η Mayo Clinic. Επίσης, να έχετε υπόψη ότι το νερό δεν είναι η μοναδική σας επιλογή για ενυδάτωση, αφού υγρά προσφέρουν και τα ροφήματα χωρίς ζάχαρη ή άλλα πρόσθετα (π.χ. καφές, τσάι), τα φρούτα και τα λαχανικά. Η διατροφή υπολογίζεται ότι καλύπτει το 20% των αναγκών του οργανισμού σε υγρά.



Όταν η θερμοκρασία ή τα επίπεδα υγρασίας είναι ανεβασμένα στο περιβάλλον χρειάζεται επιπλέον κατανάλωση υγρών. Επίσης, σε υψόμετρο άνω των 2.500 μέτρων αυξάνεται ο ρυθμός της αναπνοής και παρατηρείται συχνουρία, οπότε εξαντλούνται ταχύτερα τα αποθέματα υγρών του οργανισμού. Έξτρα νερό και άλλες πηγές ενυδάτωσης χρειάζονται λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση. baby loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Ιούλιος 6th, 2017 at 08:52 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.