Στις «κλασικές» κατευθύνσεις επαγγελματικής αποκατάστασης, με άλλα λόγια στο τρίπτυχο των ιατρικών, νομικών και πολυτεχνικών σχολών, στράφηκαν και φέτος οι υποψήφιοι των Πανελλήνιων. Οι επιλογές τους διαμορφώνονται πολύ διαφορετικά σε σχέση με μια δεκαετία πριν, όπως υποστηρίζει μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΑΠΕ- ΜΠΕ, Πρακτορείο FM, ο Χρήστος Κάτσικας, ειδικός σε θέματα εκπαίδευσης. Πρόκειται, όπως λέει, για επιστροφή σε επιλογές που ιστορικά είναι επιθυμητές και όχι για νέου τύπου και κατεύθυνσης, αφού «έχει γίνει συνείδηση ότι κανένα τμήμα δεν μπορεί να εξασφαλίσει μια επαγγελματική αποκατάσταση και έτσι οι περισσότεροι υποψήφιοι στρέφονται σε επιλογή τμημάτων που θέλουν και επιθυμούν, τμήματα που είναι ως επί το πλείστον τα κλασικά τμήματα».

«Γνωρίζει για παράδειγμα ο υποψήφιος πως μπαίνοντας στη Νομική Σχολή έχει μπροστά του 35.000 δικηγόρους στην ανεργία ή με μειωμένη εργασία, ξέρει πως η Ιατρική Σχολή έχει δύσκολη επαγγελματική αποκατάσταση, όπως ξέρει και πως οι Πολυτεχνικές Σχολές με την έμφαση στην οικοδομή και την κατασκευή βρίσκονται σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Ωστόσο δεν έχει άλλες επιλογές και δίνει βαρύτητα σε αυτό που θέλει να σπουδάσει βλέποντας και κάνοντας μετά το τέλος των σπουδών (αφού) υπάρχει πλέον η πεποίθηση ότι οι σπουδές δεν τελειώνουν στα προπτυχιακά, θα χρειαστεί να κάνει (σ.σ ο σπουδαστής) μια εξειδίκευση μεταπτυχιακή και έτσι διαλέγει σχολή με πλατύ γνωστικό αντικείμενο» σημειώνει ο κ. Κάτσικας. Πώς αναμένεται να κινηθούν οι βάσεις στα διάφορα επιστημονικά πεδία «Με την ανακοίνωση των βαθμολογιών για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών εξετάσεων έχουμε πλέον μια πιο ξεκάθαρη εικόνα που μπορεί με ασφάλεια να οδηγήσει σε βασικά συμπεράσματα» τόνισε ο ειδικός σε θέματα εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον κ. Κάτσικα λοιπόν, στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο θα πρέπει να αναμένεται μια περιορισμένη αυξομείωση των βάσεων «στο συν 50 με 100 και μείον 50 με 100 στα περισσότερα τμήματα κάτι που αφορά και τα τμήματα της Νομικής που είναι περιζήτητα, έστω και αν τα χαμηλόβαθμα τμήματα είναι φανερό πως θα έχουν άνοδο». Σε ό,τι αφορά το 2ο Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο συμπεριλαμβάνονται «κύρια οι Πολυτεχνικές Σχολές, όπως και οι σχολές που έχουν σχέση με τα Μαθηματικά και τη Φυσική θα έχουμε μια πτώση στις βάσεις η οποία θα είναι μεγαλύτερη όσο το τμήμα είναι απομακρυσμένο από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και μπορεί να ξεκινάει από τα 350 μόρια και να φτάνει μέχρι τα 1000 μόρια κατά μέσο όρο». Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, που περιλαμβάνει τις επιστήμες υγείας, τουτέστιν και τις ιατρικές και οδοντιατρικές σχολές, σύμφωνα με τον κ.Κάτσικα «τα περιφερειακά τμήματα θα υποχωρήσουν σε σχέση με τις περσινές βάσεις με την Ιατρική Αθήνας και Θεσσαλονίκης ωστόσο να κρατηθούν στα περσινά επίπεδα». Στην περίπτωση δε του 4ου Επιστημονικού Πεδίου, που περιλαμβάνει τις παιδαγωγικές σχολές εκτιμάται πως «θα υπάρχει μια τρανταχτή άνοδος καθότι υπάρχουν πολλοί περισσότεροι υποψήφιοι από την περυσινή χρονιά κάτι που θα πιέσει τις βάσεις στο να κινηθούν ανοδικά» τονίζει ο Έλληνας ειδικός. Αντίθετα, υποστηρίζει, στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο «θα έχουμε μια τρανταχτή κάθοδο των βάσεων η οποία θα ξεκινάει από τα 300 μόρια για τα τμήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και θα φτάνει ακόμη και μέχρι τα 800 ή και τα 1000 μόρια και παραπάνω στα αντίστοιχα περιφερειακά τμήματα του 5ου Επιστημονικού Πεδίου, τμήματα Οικονομικά και Πληροφορικής». Επιλογές ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα της οικογένειας και την εγγύτητα Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό της φετινής χρονιάς περιλαμβάνεται -σύμφωνα με τον κ.Κάτσικα- και ο μειωμένος αριθμός αριστούχων κάτι που ανέμεναν οι ειδικοί ενώ «στον αντίποδα υπάρχει ένας αυξημένος υποψηφίων με βαθμολογίες κάπως καλύτερες στο χαμηλό σκέλος σε σχέση με πέρυσι κάτι που σημαίνει πως υπήρχε μια στάθμιση θεμάτων που είχε σαν στόχο να δυσκολέψει το άριστα και να διευκολύνει τις χαμηλές βαθμολογίες».

«Για μεγάλο αριθμό υποψηφίων κύριο ρόλο θα παίξει εάν η σχολή βρίσκεται κοντά στο σπίτι των οικείων του για άλλη μια χρονιά με τη δική του επιλογή, εάν δηλαδή είναι η σχολή που επιθυμεί και του αρέσει, να έχει δεύτερο ρόλο καθώς επεμβαίνει στη διαδικασία το οικονομικό ζήτημα» σημειώνει. ΑΠΕ-ΜΠΕ

