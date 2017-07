Ιούλιος 6th, 2017 by Σταματίνα

Για τους Ρώσους ολιγάρχες ο γάμος των παιδιών τους αποτελεί την απόλυτη ευκαιρία να επιδείξουν τον πλούτο τους. Έτσι, οι εικόνες από τις εξωφρενικά ακριβές γαμήλιες δεξιώσεις τους γίνονται πάντα θέμα στις μεγαλύτερες ταμπλόιντ εφημερίδες και όχι μόνο. Τελευταίο παράδειγμα αποτελεί ο γάμος της Λολίτα Οσμάνοβα και του Γκασπάρ Αβντολιάν, γόνων κροίσων, οι οποίοι ξόδεψαν το αστρονομικό ποσό των 10 εκατομμυρίων δολαρίων για να παντρευτούν. Η χλιδή στην περίπτωσή τους ξεπέρασε κάθε φαντασία, καθώς οι δύο νεόνυμφοι επέλεξαν για τον γάμο και τη δεξίωση το περίφημο Dolby Theatre, όπου κάθε χρόνο γίνεται η απονομή των βραβείων Όσκαρ. Σύμφωνα, δε, με τη ρωσική εφημερίδα Komsomolskaya Pravda, το στόλισαν με λουλούδια αξίας 500.000 δολαρίων. Οι οικογένειές τους δεν λυπήθηκαν καθόλου τα χρήματα και έτσι κάλεσαν τη Lady Gaga και τον Τζέισον Ντερούλο για να διασκεδάσουν τους εκλεκτούς προσκεκλημένους τους, ενώ για την υποδοχή τους είχαν προσλάβει βιολιστές, μία συμφωνική ορχήστρα και μπαλαρίνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διάσημη τραγουδίστρια φέρεται να έλαβε 1,6 εκατ. δολάρια για να τραγουδήσει στη δεξίωση. Την παράσταση έκλεψε και η γαμήλια τούρτα, καθώς ήταν χρυσή και δεκαώροφη. Όσον αφορά στην 22χρονη νύφη, που είναι η κόρη του μεγιστάνα Eldar Osmanov (από την Αρμενία), ιδιοκτήτη της εταιρείας ενέργειας Mezhregionsoyenergo, το χρυσό νυφικό της με την τεράστια ουρά, δημιουργία του οίκου Zuhair Murad, έμοιαζε βγαλμένο από παραμύθι. Φυσικά, για τη δεξίωση η νύφη επέλεξε ένα δεύτερο εξίσου εντυπωσιακό φόρεμα με μικρότερο όγκο. Όσον αφορά στον γαμπρό, είναι ο γιος ενός από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Ρωσίας που ασχολείται με τον τομέα των τηλεπικοινωνιών και πιστεύεται ότι η περιουσία του ξεπερνά τα 750 εκατομμύρια δολάρια. iefimerida loading…

