Ιούλιος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τα… μαλλιά τους τραβάνε οι εκπαιδευτικοί με τα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη που είχε το ενημερωτικό δελτίο στη σελίδα του μηχανογραφικού στο site του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το μηχανογραφικό που πρέπει να συμπληρώσουν οι φετινοί συμμετέχοντες των Πανελλαδικών δημοσιεύτηκε στο site του υπουργείου πριν από λίγες μέρες, αλλά σήμερα το σύστημα παρέμεινε κλειστό για λόγους συντήρησης, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται πια. Ωστόσο, το esos.gr πρόλαβε και «έσωσε» την σελίδα του μηχανογραφικού, επισημαίνοντας και τα λάθη που είχαν γίνει στο κείμενο.

Διαβάστε παρακάτω τα λάθη: Από την Τετάρτη 21-06-2017, οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορείτε να υποβάλετε (σ.σ. είναι ορθότερο με 2 λλ διότι δηλώνει τη διάρκεια – είναι πάντως θέμα επιλογής – πώς το εννοεί- αυτός που γράφει) ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό σας Δελτίο (Μ.Δ.) στη (σ.σ. στο στη (ν)είναι απαραίτητο το τελικό –ν-) παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση. Υπενθυμίζουμε, (σ.σ.είναι αναγκαίο το κόμμα) για όσους δεν έχετε λάβει ήδη κωδικό ασφαλείας, ότι μπορείτε να απευθυνθείτε στο Λύκειό σας για να εκδώσετε κωδικό. Στον παρόν (σ.σ. παρόντα-) ιστότοπο, μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες χρήσης της Εφαρμογής, βάσεις και στατιστικά προτιμήσεων (σ.σ.του- αναγκαίο το άρθρο) προηγούμενου έτους, το έντυπο Μ.Δ. με τις οδηγίες του και φυσικά το ηλεκτρονικό Μ.Δ. Επισημαίνεται ότι κατά το τρέχων (σ.σ. τρέχον) χρονικό διάστημα μπορείτε να υποβάλλετε μόνο προσωρινό Μηχανογραφικό Δελτίο. Η δυνατότητα οριστικοποίησης του Μηχανογραφικού σας Δελτίου, αναμένετε (σ.σ. αναμένεται) να ενεργοποιηθεί στην εφαρμογή, (σ.σ. το κόμμα είναι λανθασμένο, πρέπει να φύγει) στις 6 Ιουλίου 2017. Με την Οριστικοποίηση, το Μηχανογραφικό σας Δελτίο, (σ.σ.το κόμμα είναι λανθασμένο, πρέπει να φύγει) αποκτά πλέον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και πρέπει να το εκτυπώσετε ή/και να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι μέσα στην προθεσμία υποβολής έχετε δικαίωμα αναίρεσης της οριστικοποίησης του Μηχανογραφικού σας Δελτίου, με βάση τα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο που μπορείτε να δείτε στο (σ.σ. στον) σχετικό σύνδεσμο. iefimerida

