Ιούλιος 6th, 2017 by Σταματίνα

Την 1η θέση στα βραβεία Auto Express Driver Power 2017 και την κατηγορία «Μικρό SUV» κατέκτησε το SUV Peugeot 2008. Η ψηφοφορία που ανέδειξε φέτος πρώτο το 2008, είναι η μεγαλύτερη στην κατηγορία της και ζητά από τους οδηγούς να κρίνουν τα οχήματά τους σε σημαντικές κατηγορίες, στην πράξη. Φέτος, περισσότεροι από 70.000 οδηγοί συμμετείχαν στην ψηφοφορία για τα βραβεία Auto Express Driver Power 2017.



Οι οδηγοί, δήλωσαν απόλυτη ικανοποίηση στην εμπειρία ιδιοκτησίας του Peugeot 2008 σε όλες τις σημαντικές υποκατηγορίες όπως: Κινητήρας και Κιβώτιο, Εξωτερική Εμφάνιση, Συστήματα Ασφαλείας, Αξιοπιστία και Ποιότητα Κατασκευής, Κατανάλωση και Κόστος Χρήσης και ανέδειξαν πρώτο το 2008 δίνοντάς του το χρυσό βραβείο στα μικρά SUV.



Τα βραβεία Auto Express Driver Power 2017, διοργανώνονται από το περιοδικό AutoExpress που εδώ και 30 χρόνια θεωρείται αυθεντία στον χώρο της ενημέρωσης για το αυτοκίνητο, σε μία αγορά η οποία μετρά περίπου 3 εκατομμύρια πωλήσεις οχημάτων ετησίως. newsbeast loading…

