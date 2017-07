Ιούλιος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Σύμφωνα με το πρόγραμμα των Ακολουθιών, κατά την παραμονή της Τιμίας Κάρας του Οσίου Νικάνορος στα Γρεβενά, τελέσθηκε Ιερά Αγρυπνία στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, το βράδυ της Τρίτης 4 Ιουλίου 2017, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γρεβενών κ. Δαβίδ.



