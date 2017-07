Ιούλιος 6th, 2017 by Σταματίνα

Στη χώρα μας φέτος αναμένεται να ταξιδέψουν ακόμη και 30 εκατ. τουρίστες, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις. Τι μπορούν να κάνουν όμως όσοι θέλουν να αποφύγουν τα πλήθη;



Στην Ελλάδα υπάρχουν λύσεις και τους ταξιδιώτες του συγκεκριμένου είδους. Για αυτό η Telegraph επέλεξε 12 ελληνικά νησιά που έχουν λιγοστούς κατοίκους, αλλά άφθονη ομορφιά. «Με ένα ταξίδι σε αυτά τα μικροσκοπικά νησιά, ανάμεσα σε εκείνα της Μεσογείου με τους λιγότερους κατοίκους, όπου οι μετακινήσεις μπορεί να γίνονται με ένα γαϊδούρι αντί για ταξί, θα αποφύγετε τα πλήθη», σημειώνει η βρετανική εφημερίδα, που στέλνει τους αναγνώστες της από τη Φολέγανδρο και τη Σίκινο, μέχρι τη Δονούσα, τη Σχοινούσα και το Μαράθι.



Τα νησιά που επέλεξε η Telegraph (σε παρένθεση ο πληθυσμός σύμφωνα με στοιχεία του 2011): Φολέγανδρος (765) Καστελόριζο (492) Χάλκη (478) Ψαρά (448) Κουφονήσια (399) Σίκινος (233) Ανάφη (271) Σχοινούσα (256) Αγαθονήσι (185) Δονούσα (167) Ηρακλειά (141) Μαράθι (5) iefimerida loading…

