Ιούλιος 6th, 2017 by Σταματίνα

Χρησιμοποιώντας εξαρτήματα του αποσυρμένου Galaxy Note 7, η Samsung σκοπεύει να διαθέσει σύντομα ένα νέο smartphone, το Note Fan Edition, το οποίο θα «ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις» της εταιρείας, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.



Η Samsung είχε προχωρήσει στην απόσυρση του συγκεκριμένου μοντέλου στα τέλη του περασμένου έτους, μετά από σοβαρά προβλήματα που είχαν προκύψει με την μπαταρία του κινητού τηλεφώνου. Τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια συσκευές είχαν αποσυρθεί. Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο BBC, η νέα συσκευή αναμένεται να κυκλοφορήσει στη Νότια Κορέα στις 7 Ιουλίου, με ασφαλέστερη και μικρότερη μπαταρία. Το νέο smartphone θα απαρτίζεται από εξαρτήματα τα οποία θα προέρχονται από τις ανακληθείσες συσκευές, καθώς και αχρησιμοποίητα μέρη που η Samsung διαθέτει σε απόθεμα. Η απόφαση αυτή της εταιρείας ήλθε μετά από τις εκκλήσεις περιβαλλοντολόγων, οι οποίοι ασκούσαν πιέσεις στην επιχείρηση να επαναχρησιμοποιήσει τα εξαρτήματα των Galaxy Note 7, ώστε να περιοριστεί η ποσότητα των ηλεκτρονικών αποβλήτων.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC, περίπου 400.000 smartphones θα είναι διαθέσιμα, αρχής γενομένης από την Παρασκευή, ενώ κάθε συσκευή θα κοστίζει περίπου 30% φθηνότερα σε σχέση με το Galaxy Note 7. Συγκεκριμένα, η τιμή του επερχόμενου Galaxy Note Fan Edition θα ανέρχεται στα 615 δολάρια (περίπου 540 ευρώ). newsbeast loading…

