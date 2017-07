Ιούλιος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Χειροπέδες σε έναν 55χρονο συνταξιούχο αστυνομικό που έστελνε φακέλους με σφαίρες και απειλητικά σημειώματα, πέρασε η αντιτρομοκρατική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς, από το 2013 έστελνε επιστολές με σφαίρες σε υπουργεία, πολιτικούς, διοικητές τραπεζών, μουσουλμανικούς συλλόγους. Μεταξύ άλλων αποδέκτες των φακέλων του ήταν ο αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ Τρύφων Αλεξιάδης, ο δημοσιογράφος Γιάννης Πρετεντέρης, ο πρώην διοικητής της ΤτΕ Γιώργος Προβόπουλος, ο βουλευτής Λεωνίδας Γρηγοράκος, ο πρώην γγ του ΥΠΟΙΚ Γιώργος Μέργος και η αντιπρόεδρος του ΣτΕ Αννα Λιγωμένου.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τα ευρήματα της Αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι: «Από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία εξιχνιάστηκαν 10 υποθέσεις αποστολής φακέλων, που περιείχαν απειλητικές – εξυβριστικές επιστολές και φυσίγγια. Εξιχνιάστηκαν από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) δέκα υποθέσεις αποστολής φακέλων, που περιείχαν απειλητικές – εξυβριστικές επιστολές και φυσίγγια πυροβόλων όπλων. Πρόκειται για τις ακόλουθες υποθέσεις απειλητικών – εξυβριστικών επιστολών που απεστάλησαν: · την 23 Μαΐου 2017 στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με 3 φυσίγγια, · την 22 Οκτωβρίου 2015 στην τότε Πρόεδρο της Επιτροπής των Σοφών για την μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού Συστήματος και Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με 1 φυσίγγιο, · την 22 Οκτωβρίου 2015 στον τότε Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, με 1 φυσίγγιο, · την 17 Ιανουαρίου 2014, στον τότε Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, με 2 φυσίγγια, · την 17 Ιανουαρίου 2014, σε δημοσιογράφο, με 2 φυσίγγια, · την 18 Φεβρουαρίου 2013, στον τότε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, με 1 φυσίγγιο, · την 21 Μαΐου 2013, στο «Σωματείο Πακιστανών Μουσουλμάνων Ελλάδος». · την 17 Μαΐου 2013, στην «Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδος», στην περιοχή του Νέου Κόσμου. · την 20 Μαΐου 2013, σε άτυπο χώρο προσευχής, στην Αθήνα και · την 30 Μαΐου 2013, στην «Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδος», στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι δράστης είναι 55χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική ποινική δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Επιπλέον, προχθές (3 Ιουλίου 2017) πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του σε περιοχή της Αττικής, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυσίγγια πυροβόλου όπλου και για το λόγο αυτό συνελήφθη, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και παραπέμφθηκε με τη διαδικασία του αυτοφώρου».

iefimerida

