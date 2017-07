Ιούλιος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μετά από μια συνεχή προσφορά 28 χρόνων στο σωματείο μας, έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού στον Γιάννη Χασιώτη, μέχρι πρότινος προπονητή του Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. Ο Γιάννης επί 17 συναπτά έτη αποτέλεσε μια από τις σημαίες και έναν από τους σωματοφύλακες της ομάδας μπάσκετ του Πρωτέα, συντελώντας κι αυτός, στο μερίδιο που του αναλογεί, στην καταξίωση του συλλόγου μας στην μπασκετική συνείδηση των Γρεβενών και της χώρας μας.

Τα επόμενα 11 χρόνια, από το μετερίζι του τεχνικού [των Ακαδημιών, του Παιδικού, Εφηβικού τμήματος και της ανδρικής ομάδας], με το ασίγαστο πάθος του, την αστείρευτη ενέργεια, την υπομονή και επιμονή του, με κέφι και μεράκι , ανέδειξε και αξιοποίησε τα ταλέντα της πόλης μας, έδωσε το δικό του μπασκετικό στίγμα στον αθλητισμό, έφτασε την ομάδα σε υψηλές διακρίσεις και συνέδεσε το πρόσωπό του με τις μεγάλες επιτυχίες του σωματείου μας.

Από την νέα αθλητική περίοδο ο Γιάννης θα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ένα νέο και πολλά υποσχόμενο σωματείο. Για μας, την διοίκηση του ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ , ο Γιάννης Χασιώτης υπήρξε ένας πολύτιμος συνεργάτης, για τους αθλητές ο δάσκαλος και ο εμψυχωτής, για την αθλητική μας κοινωνία ένας καταξιωμένος τεχνικός.

Τον εμπιστευθήκαμε και μας τίμησε.

Αυτή την ώρα του αποχαιρετισμού, θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε για την μεγάλη προσφορά του, για τις όμορφες στιγμές που μας χάρισε και να του ευχηθούμε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, με πολλές διακρίσεις και καταξίωση στο χώρο του Μπάσκετ.

Η πόρτα του σωματείου μας είναι πάντοτε ανοικτή για τον Γιάννη. Ενα χειροκρότημα από όλους μας στο αθλητή , τεχνικό και άνθρωπο Γιάννη Χασιώτη.

Το μέλλον του ανήκει… Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

