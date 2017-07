Ιούλιος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Σημεία και τέρατα» είναι το θέμα μίας ακόμη δράσης που πραγματοποίησε η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών στα πλαίσια της Καλοκαιρινής Εκστρατείας του δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών, που συντονίζει η Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας. Ένα θέμα, το οποίο μας βοήθησε ν’ ανατρέξουμε στο παρελθόν και να ζωντανέψουμε ιστορίες τεράτων από τη μυθολογία.









Με την αρωγή της εμψυχώτριας Ιουλίας Πλιάτσικα, στα 40 παιδιά που συμμετείχαν στη δράση, δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν όλα τα τέρατα των παραμυθιών και των μύθων, μέσα από τα βιβλία που διαθέτει η Βιβλιοθήκη μας. Συζητήσαμε μαζί τους για τα τέρατα της ελληνικής μυθολογίας και για τους ήρωες που τα νίκησαν, με παραστατικό κι άμεσο τρόπο. Στη συνέχεια, μοιράστηκαν κάρτες στα παιδιά με περιγραφές και εικόνες τεράτων, ηρώων και μαχών και το παιχνίδι ξεκίνησε. Το υλικό αυτό μας βοήθησε ν’ αφηγηθούμε και να προσεγγίσουμε το εργαστήριο ολόπλευρα.

Έπειτα, δόθηκε η δυνατότητα στο κάθε ένα παιδί ξεχωριστά να ζωγραφίσει το τέρας που του άρεσε περισσότερο και να παρουσιάσει την ιστορία του. Ήταν μία ακόμα όμορφη δράση που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της εμψυχώτριάς μας και των μικρών φίλων που με αμείωτο ενθουσιασμό συμμετέχουν και πλαισιώνουν τις δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης.

This entry was posted on Πέμπτη, Ιούλιος 6th, 2017 at 19:42 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.