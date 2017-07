Ιούλιος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σχόλιο του Γεωπόνου Θανάση Φωλίνα… Από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δημοσιοποιήθηκαν οι πίνακες, που περιλαμβάνουν 527 δικαιούχους συνολικού ποσού δηµόσιας δαπάνης 10,4 εκ. ευρώ, 84 εν δυνάμει δικαιούχους, 359 επιλαχόντες και τον πίνακα απορριπτόµενων µε 28 µη επιλέξιµες αιτήσεις υποψηφίων. Δείτε εδώ αναλυτικά την λίστα με τα ονόματα

ypaithros Σχόλιο Θανάση Φωλίνα:

Στα ύψη η βάση (57,8)για τους δικαιούχους νέους αγρότες στην Δυτική Μακεδονία και 359 επιλαχόντες σε μια περιοχή με ποσοστά ανεργίας κοντά στο 60% .

Μάλλον κάτι δεν πάει καλά στο ΥΠΑΑΤ και στην Λεωφόρο Αθηνών 54-56 όταν συγκεκριμένα άλλες περιφέρειες κάνουν δεύτερη προκήρυξη για νέους δικαιούχους….

Μέτα την σφαλιάρα από την Εξισωτική…γυρίσαμε το άλλο μάγουλο με τα βιολογικά …δυστυχώς όμως δεν έμεινε άλλο για το συγκεκριμένο μέτρο…

