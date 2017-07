Ιούλιος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Κυριακή 9 Ιουλίου



Ύστερα από πέντε μήνες καθημερινών sold out στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, η παράσταση Πέτρες στις τσέπες του της Μαρί Τζόουνς, ένα απολαυστικό ρεσιτάλ εναλλαγής ρόλων με τον Μάκη Παπαδημητρίου και τον Γιώργο Χρυσοστόμου, ταξιδεύει το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα. Μια «κωμικοτραγωδία» που εκτυλίσσεται στο Κέρι της Ιρλανδίας, όπου κινηματογραφείται μια χολυγουντιανή υπερπαραγωγή. Ο Τσάρλι κι ο Τζέικ είναι δυο ντόπιοι βοηθητικοί ηθοποιοί, δηλαδή extras… δηλαδή κομπάρσοι… δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα… και συμμετέχουν στην ταινία. Το ίδιο και ο Σων. Που αυτοκτόνησε. Έβαλε πέτρες στις τσέπες του κι έπεσε στο νερό. Κρίμα.

Ο ψεύτικος κόσμος του Χόλυγουντ σε σύγκρουση με τη σκληρή πραγματικότητα μιας επαρχιακής πόλης, μέσα από τα μάτια 2 ανθρώπων, μέσα από τις ζωές 15 χαρακτήρων, μέσα από την απαξίωση και την καταξίωση, μέσα… μαζικής ενημέρωσης και μεταφοράς. Κρίμα. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Αγγελική Κοκκώνη

Σκηνοθεσία: Γιώργος Χρυσοστόμου, Μάκης Παπαδημητρίου

Σκηνικά: Μαγδαληνή Αυγερινού

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Επιμέλεια Κίνησης: Σεσίλ Μικρούτσικου

Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης

Βίντεο: Όλγα Μπρούμα

Μουσική επιμέλεια: Φωτεινή Γαλάνη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Σύρμω Κεκέ Παίζουν οι ηθοποιοί: Μάκης Παπαδημητρίου, Γιώργος Χρυσοστόμου Έγραψαν για την παράσταση: Δύο που κάνουν για δεκαπέντε! Το έργο είναι μια πρώτη ύλη στα χέρια των ηθοποιών που θα θελήσουν, πράγματι, να το εκμεταλλευτούν και να το κάνουν δικό τους. Κι έτσι να το μετατρέψουν σε μια σπουδαία παράσταση. Βασίζεται στο ταλέντο, στις δεξιότητες και την επικοινωνία των ηθοποιών. Γι’ αυτό και η παράσταση στο Θέατρο του Νέου Κόσμου είναι ένα διπλό ρεσιτάλ ερμηνείας υψηλών απαιτήσεων. Μυρτώ Λοβέρδου, ΤΑ ΝΕΑ «Ταξική», γλυκόπικρη ιρλανδική κωμωδία των ’90s, γραμμένη για να παιχτεί από δύο ηθοποιούς, πυροδοτώντας τον αυτοσχεδιασμό και τις διαρκείς μεταμορφώσεις τους, παρουσιάζεται από ένα χαρισματικό ντουέτο ηθοποιών και συν-σκηνοθετών ως προσεγμένη παραγωγή, στα όρια του stand up comedy και της κοινωνικής κριτικής. Ιλειάνα Δημάδη, ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ Δυναμικό πάθος, υποκριτική ακρίβεια, σωματική ευφράδεια και σκηνική ανιδιοτέλεια των δύο αυτών εξαίρετων ηθοποιών που αυτο-σκηνοθετήθηκαν, κάνοντας απόλυτη οικονομία στο Εγώ τους και αφήνοντας ο ένας τον άλλον να διαπρέψει. Γιώργος Σαμπατακάκης, ATHENS VOICE Η παράσταση που σκηνοθέτησαν οι πρωταγωνιστές με τη βοήθεια της Σύρμως Κεκέ έχει σφρίγος, κέφι, ρυθμό και χιούμορ. Έχει και μπόλικο στοχασμό κρυμμένο πίσω από το γέλιο, τη σάτιρα, τη μελαγχολία, την τελική κατάφαση. Και το κυριότερο, έχει αυτοσυγκράτηση, σπουδή και μέτρο. Άννυ Κολτσιδοπούλου, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Κυριακή 9 Ιουλίου Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι ΓΡΕΒΕΝΑ Ώρα Έναρξης: 21.15 Τιμές Εισιτηρίων

Προπώληση: 11 & 13 ευρώ

Την ίδια μέρα στα Ταμεία του Θεάτρου: 13 & 15 ευρώ



Εισιτήρια για την παράσταση προπωλούνται:



