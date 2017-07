Ιούλιος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δυσάρεστες εκπλήξεις για 40.000 οικογένειες έκρυβαν τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν χτες το απόγευμα για τη φιλοξενία σε παιδικούς σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ με Ειδικές Ανάγκες. Όπως προκύπτει και από την οριστική ανάρτηση των αποτελεσμάτων, δεκάδες χιλιάδες παιδιά μένουν και φέτος εκτός παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ και σε πρώτη φάση υπολογίζονται σε 40.000. Πολλές οικογένειες δεν είχαν καν δικαίωμα συμμετοχής και κατά συνέπεια δεν κατέθεσαν αίτηση. Πρόκειται για οικογένειες που δεν θα μπορέσουν, σε πολύ μεγάλο βαθμό, να ανταποκριθούν στα τροφεία των δημοτικών παιδικών σταθμών (εφόσον καταφέρουν να βρουν μια θέση), πόσο μάλλον στα δίδακτρα των ιδιωτικών, με αποτέλεσμα από το Σεπτέμβρη να βρεθούν σε αδιέξοδο, μην έχοντας πού να αφήσουν τα παιδιά τους.

Μεγάλη χαμένοι είναι ως συνήθως οι μισθωτοί που χάνουν μόρια, καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα να φοροδιαφύγουν και έτσι δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα, σε αντίθεση με άλλους επαγγελματίες. Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της ΕΕΤΑΑ, οι δικαιούμενοι voucher είναι 92.231 (έναντι 84.800 της τελευταίας χρονιάς, όπου και πάλι υπήρχαν χιλιάδες αποκλεισμοί). Οι έγκυρες υποψηφιότητες ήταν φέτος 132.982 (121.569 πέρυσι). Ωστόσο, οι αιτήσεις που κατατέθηκαν φέτος ήταν αυξημένες κατά 10% σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν 117.000 αιτήσεις (106.000 το 2016), που αντιστοιχούν σε 150.000 (132.600 πέρσι, αύξηση 12,5%). Σύμφωνα με την ΕΕΤΑΑ, θα υπάρξει ανακατανομή των voucher που δεν θα χρησιμοποιηθούν τέλη Σεπτέμβρη, με στόχο να καλυφθούν όλες οι διαθέσιμες θέσεις των δομών. «Ετσι πιστεύουμε ότι ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων θα προσεγγίσει τις 100.000, έναντι 91.000 της περσινής χρονιάς», σημειώνουν. Ωστόσο, είναι φανερό ότι ακόμα και με το πιο αισιόδοξο σενάριο και πάλι δεκάδες χιλιάδες παιδιά θα μείνουν εκτός σταθμών.

