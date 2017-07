Ιούλιος 5th, 2017 by Σταματίνα

Τα σταυρόλεξα, το διάβασμα και οι χειροτεχνίες είναι μερικές από τις δραστηριότητες που «γυμνάζουν» τον εγκέφαλο ώστε να αντιστέκεται στη διαδικασία της γήρανσης και να παραμένει προστατευμένος, στον βαθμό του δυνατού, από εκφυλιστικές παθήσεις όπως το Αλτσχάιμερ. Ωστόσο, σύμφωνα με μελέτη από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, υπάρχει ένας ακόμη τρόπος να κρατήσετε νέο τον εγκέφαλό σας και μάλιστα είναι πολύ διασκεδαστικός.



Ο λόγος για τον χορό ο οποίος είναι το χόμπι που συνδέεται με μικρότερο ρυθμό γήρανσης της λευκής ουσίας του εγκεφάλου, του τμήματος του κεντρικού νευρικού συστήματος που εμπλέκεται στη διαδικασία της μάθησης και στην επικοινωνία των διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου.



Όπως εξηγεί η επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, Aga Burzynska, η λευκή ουσία αποδυναμώνεται όσο περνούν τα χρόνια και αυτό οδηγεί σταδιακά σε «κενά» στην επικοινωνία των επιμέρους περιοχών του εγκεφάλου. Αυτή η προοδευτική εκφυλιστική διαδικασία οδηγεί σε μειούμενη αδυναμία αποτελεσματικής και αποδοτικής εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων και εργασιών. baby loading…

