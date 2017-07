Ιούλιος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την απόφαση κατανομής των ποσών του τοπικού πόρου στους δικαιούχους δήμους των ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2012 – 2016 (4ο ΕΑΠ) και μετά την κατάθεση από την ΔΕΗ Α.Ε. του ποσού των 16.152,300 € στον ειδικό λογαριασμό για την Π.Ε. Κοζάνης και του ποσού των 3.847.700,00 € στον ειδικό λογαριασμό για την Π.Ε. Φλώρινας, η κατανομή έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΑΠ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 100% 50% 39% 11% 16.152.300,00 8.076.150,00 6.299.397,00 1.776.753,00 ΚΑΤΑΝΟΜΗ 4ου Ε.Α.Π. ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Α/Α ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1.776.753,00 ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ 1 ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ 0,6345 1.127.349,78 2 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 0,3655 649.403,22 ΣΥΝΟΛΟ 1,0000 1.776.753,00 ΚΑΤΑΝΟΜΗ 4ου Ε.Α.Π. ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κατανομής) Α/Α ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 6.299.397,00 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟ 1 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3.816.804,64 2 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2.482.592,36 ΣΥΝΟΛΟ 6.299.397,00 ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 4ου Ε.Α.Π. ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ (2%) Α/Α ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 1 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3.816.804,64 3.740.468,55 2 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2.482.592,36 2.432.940,51 3 ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 0,00 125.987,94 ΣΥΝΟΛΟ 6.299.397,00 6.299.397,00

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΑΠ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 100% 50% 46% 4% 3.847.700,00 1.923.850,00 1.769.942,00 153.908,00 ΚΑΤΑΝΟΜΗ 4ου Ε.Α.Π. ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΤΑ ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 153.908,00 ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ 1 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 4% 153.908,00 ΣΥΝΟΛΟ 4% 153.908,00 ΚΑΤΑΝΟΜΗ 4ου Ε.Α.Π. ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κατανομής) Α/Α ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 1.769.942,00 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟ 1 ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 683.924,64 2 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 1.086.017,36 ΣΥΝΟΛΟ 1.769.942,00 ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 4ου Ε.Α.Π. ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ (2%) Α/Α ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 1 ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 683.924,64 670.246,15 2 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 1.086.017,36 1.064.297,01 3 ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 0,00 35.398,84 ΣΥΝΟΛΟ 1.769.942,00 1.769.942,00

