Ιούλιος 5th, 2017 by Σταματίνα

Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα και αυτό επηρεάζει και τα τρόφιμα που έχετε σπίτι σας. Συνήθως, τα στριμώχνετε όλα, ακόμα κι αυτά που είχατε στον πάγκο ή στα ντουλάπα, μέσα στο ψυγείο και ξενοιάζετε. Σωστά; Χρμμμ. Λάθος.



Ένα από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνει κανείς όταν καταπιάνεται με το μαγείρεμα και την κουζίνα, είναι ότι οι υψηλές θερμοκρασίες αλλοιώνουν ο φαγητό. Έχοντας αυτό σαν δεδομένο, όταν πιάνουν οι ζέστες, οι περισσότεροι σπεύδουμε να χωρέσουμε κάθε τι που τρώγεται μέσα στο ψυγείο. Εντάξει, λογικός τρόπος σκέψης. Άλλωστε η τεχνολογία των ψυγείων έχει εξελιχθεί τόσο πολύ που πραγματικά, διατηρούν φρέσκα τα τρόφιμα για εβδομάδες. Μόνο που υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις σε αυτά. Βλέπετε, μερικά προιόντα, όχι μόνο διατηρούνται εκτός ψυγείου, ακόμα και σε συνθήκες έντονης ζέστης, αλλά τη χρειάζονται προκειμένου να μην αλλοιώνεται η γεύση τους. 1. Ψωμί Το έκανα για πολλά χρόνια και μετά αναρωτιόμουν γιατί αποκτά υφή σφουγγαριού και γεύση τοίχου, όταν έπαιρνα να φάω μία φέτα. Προφανώς και θα συνέβαιναν τα παραπάνω, αφού το ψωμί αφυδατώνεται στο ψυγείο και, μερικές φορές, μπορεί να μουχλιάσει πριν επέλθει η ημερομηνία λήξης του (true story). Το καλύτερο μέρος για το ψωμί είναι μέσα σε πλαστική σακούλα η οποία ξανακλείνει αεροστεγώς. Αν, πάλι, σκοπεύετε να μη το καταναλώσετε σύντομα, τότε και μόνο τότε μπορείτε να το βάλετε στην κατάψυξη. 2. Φρέσκα μυρωδικά Έχουν την τάση να απορροφούν τις μυρωδιές από τα υπόλοιπα τρόφιμα που έχετε στο ψυγείο κι έτσι να χάνουν το δικό τους υπέροχο άρωμα όταν έρχεται η ώρα να τα ρίξετε μέσα στο φαγητό. Αν θέλετε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής τους μπορείτε να τα διαχειριστείτε όπως κι ένα μπουκέτο λουλούδια. Βάζοντας τα μέσα σε ένα ποτήρι με φρέσκο νερό και φροντίζοντας να βυθίζονται μόνο τα κοτσάνια. 3. Ντομάτες Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο πράγμα που έκανα όταν γυρνούσα από το σούπερ μάρκετ με ντομάτες ήταν να τις βάλω στο ψυγείο. Από σήμερα και στο εξής δε θα το ξανακάνω αφού ο ψυχρός αέρας αλλοιώνει τη γεύση τους. Οι ντομάτες πρέπει να διατηρούνται αποκλειστικά σε μπολ πάνω στον πάγκο του ψυγείου. 4. Μέλι Εκτός αν σας αρέσει αποκρυσταλλωμένο, το μέλι είναι από τα τρόφιμα που έχουν το προνόμιο να μη χαλάνε (σχεδόν) ποτέ και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπαίνει στο ψυγείο.



5. Αυγά Είδατε ποτέ τα αυγά να βρίσκονται στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ; Γιατί να τα βάζουμε εμείς; 6. Κέτσαπ Ναι, ακόμα κι αν ανοιχτεί, αυτή η σος περιέχει τόσο αλάτι, ξύδι, αλλά και μερικά ακόμα συντηρητικά που διατηρείται κανονικότατα σε κάποιο δροσερό και σκιερό μέρος της κουζίνας σας. bovary loading…

