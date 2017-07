Ιούλιος 5th, 2017 by Σταματίνα

Με ανακοίνωσή της η ΣΕΚΑΠ υποστηρίζει πως η εταιρεία δεν έχει καμία εμπλοκή σε υποθέσεις λαθραίων φορτίων με τσιγάρα.



Η ανακοίνωση της εταιρείας

Εξαιτίας επαναλαμβανόμενων δημοσιευμάτων σε συγκεκριμένη μερίδα του Τύπου, που προσπάθησαν ψευδώς να εμπλέξουν το όνομα της ΣΕΚΑΠ σε υποθέσεις λαθραίων φορτίων, με απόλυτο σεβασμό στη νομοθεσία και την προστασία του καταναλωτή, δηλώνουμε ρητά ότι: Με βάση όλους τους εσωτερικούς ελέγχους που διενήργησαν ενδελεχώς οι υπηρεσίες της ΣΕΚΑΠ, καμία σύνδεση ή σχέση δεν μπορεί να προκύψει με τα πλοία ή τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στις υποθέσεις που απασχόλησαν πρόσφατα τα ΜΜΕ. Με δική μας πρωτοβουλία και με επίσημο τρόπο απευθυνθήκαμε στις αρμόδιες υπηρεσίες, συγκεκριμένα: στο Υπουργείο Ναυτιλίας, Υπουργείο Οικονομικών, ΣΔΟΕ και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για παροχή βοήθειας στην έρευνα και παράλληλα για να απαντηθούν οριστικά τα κατευθυνόμενα εναντίον της ΣΕΚΑΠ δημοσιεύματα. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει απάντηση.

Σε αντίθεση με τις υποθέσεις της Κρήτης, οι τελωνειακές αρχές ενήργησαν σύμφωνα με το πρωτόκολλο και πολύ άμεσα, σε μια άλλη περίπτωση, ενός φορτίου που βρέθηκε στην Χαλκίδα.

Παρόλο που τα τσιγάρα που βρέθηκαν με σήμανση της ΣΕΚΑΠ ήταν πολύ λίγα (80 κούτες μεταξύ 4.500) η εταιρία μας ενημερώθηκε αμέσως. Εμείς οι ίδιοι εκδηλώσαμε ενδιαφέρον, ζητήσαμε και λάβαμε δείγματα τσιγάρων, και ξεκινήσαμε όπως θα έπρεπε τον ενδελεχή έλεγχο. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν πως είναι τσιγάρα – απομίμηση, πως δεν είναι αυθεντικά και δεν έχουν παραχθεί στην ΣΕΚΑΠ, επειδή ούτε τεχνικά μπορούν να παραχθούν στα μηχανήματά μας, ούτε η συσκευασία, ούτε η ποικιλία καπνού, ούτε η ποιότητα του χαρτιού χρησιμοποιούνται από την εταιρία μας. Δεν πλησιάζουν τα ποιοτικά μας χαρακτηριστικά.



Κατά συνέπεια, αποκλείεται οποιαδήποτε υποψία συμμετοχής της εταιρίας μας. Η βασική αρχή της εταιρίας ΣΕΚΑΠ είναι η νομιμότητα και ο σεβασμός προς τα δικαιώματα των καταναλωτών προϊόντων υψηλής ποιότητας. Ο δείκτης EBITDA για την περίοδο 2014-2016 ξεπέρασε τα 10 εκτ €, η εταιρία πλήρωσε σε φόρους στο Κράτος 375 εκτ €. Σήμερα τα προϊόντα μας με επιτυχία πωλούνται στην Ρωσία, Ουκρανία, Πορτογαλία, Ιράκ, Αμπχαζία, Οσσετία, Σιγκαπούρη. Η εταιρία ΣΕΚΑΠ, όσο κανένας άλλος, έχει συμφέρον στην ανάπτυξη της επιχείρησης, στην αψεγάδιαστη φήμη, στην συνεχόμενη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της, που σημαίνει και την καταπολέμηση της μαύρης αγοράς τσιγάρων που επηρεάζει αρνητικά τις θέσεις των τοπικών παραγωγών, προκαλεί μεγάλες ζημίες στον προϋπολογισμό του Κράτους και υπονομεύει την υψηλή ποιότητα των καπνικών προϊόντων που παράγονται από νόμιμες ελληνικές καπνοβιομηχανίες. iefimerida loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Ιούλιος 5th, 2017 at 17:12 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.